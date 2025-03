Teodora carica a mille. "Possiamo giocarcela anche con le più forti»

Con 73 set giocati in 17 partite (4,29 di media, la più alta fra le 55 squadre del campionato di B1) l’Olimpia Teodora si è specializzata in gare lunghe e combattute. Ben 8 le soluzioni al quinto set, con 6 successi e 2 sconfitte, a testimonianza di una buona resistenza fisica e agonistica. Con il vecchio metodo dei 2 punti per vittoria e 0 per la sconfitta (abbandonato nel 1998), l’Olimpia, anziché quinta, sarebbe al terzo posto, appaiata al Riccione (che nella classifica reale è 6 punti avanti) e al Conegliano (che nella classifica reale segue di un punto) e davanti al Cesena (in realtà quarta) prossimo avversario delle giallorosse. Immutato e chilometrico il vantaggio (10 punti a 9 partite dalla fine) sul quartultimo posto, quello che era il dichiarato obiettivo stagionale.

La palleggiatrice Poggi, dopo la entusiasmante vittoria contro la capolista Bologna, spiega il buon momento: "C’è tanto impegno in allenamento per dimostrare che possiamo giocarcela con tutte, anche con le più forti". E, aggiunge il martello Balducci "Siamo un gruppo unito e sappiamo reagire ai momenti difficili negli incontri lunghi; ci piace vincere con un po’ di brivido".

Rimangono ancora due mesi di attività: saranno utili a blindare la matematica permanenza in B1 e a misurarsi con le altre migliori del girone: domenica a Cesena, il sabato successivo il Vicenza in casa e a fine aprile il derby a Riccione, per fantasticare una possibile rimonta in chiave playoff.

Al lavoro anche per la società: il progetto della prima squadra è ben avviato, ma va stabilizzato con la ricerca di sostegno economico; anche il settore giovanile ha buoni numeri quantitativi e attende un rilancio di qualità.

A questo proposito, a breve, sarà ufficializzato anche il nome del nuovo direttore tecnico che lo curerà.

Marco Ortolani