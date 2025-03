Teodora, fatale il tiebreak

Derby all’altezza delle aspettative, quello giocato domenica a Cesena. La locale Angelini ha restituito all’Olimpia Teodora il 3-2 subito all’andata a Ravenna, al termine di una partita combattuta ed equilibrata, resa emozionante anche dal pubblico che gremiva completamente il Minipalazzetto cesenate. La divisione dei punti, alla fine, non scontenta nessuno: le cesenati rimangono agganciate alla lotta playoff (attualmente, a contendersi gli altri due posti utili dietro l’imprendibile Bologna, ci sono Vicenza a 38, Riccione a 37 e, appunto, Cesena a 35); le ravennati fanno solo un passettino, scendono al 7° posto e perdono, forse, la residua possibilità di agganciare la lotta di testa. Tuttavia il punto conquistato mantiene a 10 lunghezze il confortante vantaggio sul quartultimo posto, occupato dal Forlì, a sole 8 partite dal termine.

La gara è nata sotto i colori giallorossi, con un primo set "tutto bene contro tutto male" chiuso dall’Olimpia con un eloquente 25-9, mentre alla squadra di Lucchi non riusciva niente. Tuttavia la Angelini ha riordinato in fretta le idee ed ha rimesso il match sui binari di un combattuto equilibrio, con la carica agonistica rinforzata dalla presenza di numerose ex in campo (Vallicelli, Vecchi, Calisesi e Casali con maglia di Cesena; Fabbri e Missiroli con quella di Ravenna).

Pareggio cesenate e nuovo guizzo Olimpia per il 2-1. Da quel momento le biancoazzurre dimostravano più fiato, maggior lucidità e più continuità in battuta, ricezione e attacco, mentre il gioco ravennate perdeva smalto e Casini, dopo un’altra eccellente prestazione da 27 punti, non trovava più spazi. Tie break con vantaggi costanti per la squadra di casa e "pepe" in coda, quando, sul 10-12, gli arbitri consideravano valida un’azione iniziata in modo dubbio, con la Angelini che si stava radunando intorno all’allenatore per un time out (poi non concesso) e in probabile fallo di posizione, ma reattiva da riuscire a costruire ugualmente un’azione d’attacco vincente.

Sabato l’Olimpia torna al Costa per ricevere il quotato Vicenza.

Marco Ortolani