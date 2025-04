Teodora Ravenna vince il derby contro Libertas Forlì e conquista la salvezza

TEODORA RAVENNA 3 LIBERTAS FORLI’ 1 (16-25, 25-15, 25-22 25-23)

OLIMPIA: Poggi, Marchesano 12, Pirro 8, Casini 27, Gabrielli 11, Bendoni 3, Franzoso (L); Nika 6, Toppetti, Balducci. NE: Fabbri, Benzoni, Piraccini, Missiroli. All. Rizzi.

Libertas: Bruno 8, Chinni 15, Folli 14, Bacchilega 11, Galletti 2, Simoncelli 5, Gregori (L); Simoncelli 5, Repossi. All. Marone

Note: infortunio alla caviglia per Poggi sul 2-2 del primo set.

Doppio obiettivo per l’Olimpia Teodora: vittoria nel sentito derby della Ravegnana e salvezza aritmetica con tre giornate d’anticipo. Dopo l’infortunio del regista Poggi entra la riserva Nika, che terrà bene il campo, mettendo pepe con la battuta in salto. Primo set equilibrato fino al 15: Ravenna riceve bene (70%), ma è debole nell’attacco in banda (1 su 12 per Pirro e Gabrielli) e Forlì se ne va con un pesante 10-1. Reazione immediata: 6 muri (Bendoni in evidenza) e crescita di Gabrielli. Break importante (12-6) che non verrà più recuperato. Chiude Nika di seconda. Altalena nel terzo set: parte la Libertas (8-4), ma uno sprint di Marchesano con muri e attacchi porta al pareggio e all’allungo (20-13). Aggancio sul 22 pari e ultimi attacchi forlivesi murati o fuori. Quarto set con un 6-0 per Ravenna, subito assorbito. Il pubblico accende la sfida. Casini prende tutte le responsabilità più importanti e chiude da protagonista.

Marco Ortolani