Teodora, tempo di test. Martedì prima amichevole

Si è conclusa la prima settimana di raduno per l’Olimpia Teodora che si appresta a disputare, per il secondo anno, il campionato di B1.

"Ho cercato di riproporre le dinamiche di gruppo e di lavoro dello scorso anno, da cui ho avuto – commenta l’allenatore Federico Rizzi – favorito dal fatto che la rosa è stata in buona parte confermata. A mio avviso ci siamo rinforzati soprattutto in seconda linea. La nuova arrivata, Chiara Boninsegna, mi aveva dimostrato, sin dalle telefonate di quest’estate, una grande disponibilità e voglia di impegnarsi e si sta integrando molto velocemente in un gruppo di ragazze che, fra loro, si conoscono da tempo".

Il capitano sarà Ludovica Franzoso, al secondo anno a Ravenna, ma ben calata nel progetto. Sostituisce Martina Pirro, che giocherà, sempre in B1, a Pomezia.

"Il girone in cui siamo inseriti – prosegue Rizzi – ha nove squadre emiliano-romagnole, col vantaggio logistico di trasferte mediamente più corte. So che la squadra reggiana del Campagnola ha fatto un mercato ambizioso, ma i valori sono ancora da scoprire. La società non mi ha dato obiettivi particolari. Io mi pongo quello di migliorare sempre. Lo scorso anno arrivammo quinti, vedremo se potremmo inserirci nel discorso per le tre promozioni dirette in A3 che sono in palio".

Folto il programma di amichevoli: si parte martedì 9 settembre, contro Faenza, alla Palestra Mattioli (ore 20). venerdì prossimo alla “Mattioli”, contro Faenza; il 19 e il 28 doppia sfida all’Imola (andata in trasferta, ritorno alla Mattioli); nel mezzo breve viaggio a Forlì per un anteprima del derby di campionato. Il 30 ci sarà il Cesena alla Mattioli e ultima rifinitura, stavolta al Costa, giovedì 2 ottobre contro Jesi. Sabato 11 ottobre, al Villa Romiti di Forlì, inizio del campionato con la classica sfida della via Ravegnana

Marco Ortolani