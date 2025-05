Terza edizione del Premio Mario Maltinti: novità e categorie premiate

Fervono i preparativi per la terza edizione del Premio Mario Maltinti, in memoria dello storico dirigente della Folgore Pallavolo San Miniato. Per ricordarlo, la famiglia, insieme a Roberto Ghiretti e da quest’anno al Comitato FIPAV Regione Toscana, ha istituito un Comitato e promosso la III Edizione del Premio Mario Maltinti.

La giuria si riunirà a giugno con una novità: la sessione che assegnerà i premi sarà preceduta da una selezione fatta dal comitato organizzatore, dove saranno presentate alcune nomination per ogni categoria. La Giuria assegnerà un premio per ciascuna di esse: Allenatore di settore giovanile (Nazionale), Allenatore di settore giovanile (Toscana), Dirigente di settore giovanile (Nazionale) Dirigente di settore giovanile (Toscana) e eventuale Premio Speciale al Merito d’Onore.

Le candidature potranno pervenire entro il 30 giugno 2025 via e-mail attraverso due modalità. La cerimonia con l’assegnazione dei vari premi si terrà presumibilmente il primo sabato di settembre.