Timenet Empoli festeggia la promozione in Serie B2 dopo la vittoria nei Playoff di Serie C

Una gioia immensa, una commozione incontenibile per un sogno finalmente realizzato. La vittoria dei Playoff di Serie C della Timenet Empoli e la promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2 è una grande festa per l’Empoli Pallavolo e tutto il popolo giallonero. I commenti dei dirigenti della Timenet Empoli Pallavolo: "Ho avuto la fortuna di avere atlete straordinarie grazie alle quali ho potuto mantenere la promessa fatta all’inizio di questo campionato, ossia che avremmo ottenuto un risultato migliore dello scorso anno – commenta il presidente Antonio Genova – e il loro attaccamento alla maglia è stato addirittura commovente. Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo, senza i quali niente sarebbe stato possibile: il main sponsor Timenet, Gruppo Scotti Auto, Toscodata, Eff&mme, Banco Fiorentino, Lapi Gelatine e Remo Cioffi. Un sentito ringraziamento a tutto lo staff, la cui dedizione e serietà professionale è stata ammirevole per l’intero torneo: l’ allenatore Marco Dani con il secondo Andrea Parenti, il preparatore atletico Alberto Cenni, la fisioterapista Sara Barbieri, il medico sociale Francesco Ammannati e Martina Genova, social network. Grazie a tutte le e piccole e grandi atlete del settore giovanile che ci hanno sostenuto sia in casa sia in trasferta. Ed infine un immenso ringraziamento alle nostre fantastiche ragazze che ci hanno fatto sognare e regalato, dando tutte se stesse, la promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2".

"Da settembre abbiamo lavorato per questo traguardo, cercando di dare il massimo in un campionato lungo e difficile – confida coach Marco Dani – e voglio ringraziare il presidente e la società. L’obiettivo raggiunto è qualcosa di eccezionale in un percorso duro in cui le ragazze mi hanno sempre seguito, credendoci fino in fondo come me, compiendo non pochi sacrifici. Sconfiggere Livorno non è stato facile, è stato un avversario di tutto rispetto che ha lottato comunque fino alla fine. Questa vittoria è anche delle nostre atlete del settore giovanile che ci hanno dato una mano e che sono state fondamentali, con l’inserimento di alcune Under 18 quali Martina Tognetti, Francesca Lucchesi, Greta Grippo e dell’Under 16 Alice Checcacci. Dal mio punto di vista rappresenta inoltre una rivincita per le atlete della prima squadra che hanno cessato l’attività, a partire da Laura Genova che è stata capitano della Timenet la scorsa stagione quando, per un soffio, ci è sfuggita la promozione in Serie B2. Stavolta ce l’abbiamo fatta, è un grande e sofferto ritorno dopo tre anni di finali e penso che ce lo meritiamo".

"E’ una grande vittoria, un sogno realizzato per il quale abbiamo lavorato tutto l’anno – commenta la capitana della Timenet, Giorgia Buggiani – insieme allo staff tecnico e medico. È stato veramente importante anche il contributo delle atlete del settore giovanile, che ci hanno aiutato nella preparazione e sostenuto costantemente nelle nostre partite sia in casa sia in trasferta. Siamo una grande squadra che comprende le atlete, il team, la società e il nostro affezionatissimo pubblico. Fino alla fine, tutti insieme, è stato ed è il nostro mantra".

Francesco De Cesaris