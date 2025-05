Timenet Empoli inizia i play-off promozione di serie C contro Bi.Emme Service Volley

Partono stasera alle 18 dal Pala Follati di Livorno i play-off promozione di serie C della Timenet Empoli. Si tratta della partita di andata, mentre il ritorno è in programma al Pala Aramini di Empoli sabato prossimo alle 21. La Timenet ha acquisito il diritto di giocare in casa il ritorno, con eventuale golden set se le due partite finissero in parità, perché ha finito la regular season con 74 punti contro i 71 della Bi.Emme Service Volley.

Ricordiamo che le ragazze di Marco Dani hanno disputato 28 partite e ne hanno vinte ben 24, con le quattro sconfitte che sono arrivate tutte al tie-break per 2-3. Un ruolino di marcia identico a quello delle labroniche, che però hanno perso solo una volta per 2-3, uscendo quindi con zero punti in tre occasioni.

La vincente di questo spareggio volerà in B2. La perdente avrà invece un’altra chance affrontando la vincente di Astra Chiusure lampo Firenze-Mc Donad’s Porcari Volley, le due squadre seconde classificate nei due gironi. Il match di stasera sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Volley Livorno Live.