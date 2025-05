Timenet Empoli Pallavolo domina Il Bisonte Firenze e conferma il primato in Serie C

La Timenet Empoli Pallavolo ha festeggiato assieme al suo pubblico l’ultima partita casalinga del campionato di serie C femminile, facendo onore al pronostico. Le giallonere si sono infatti imposte con un facile 3-0 (25-13, 25-13 e 27-25 i parziali) su Il Bisonte di Firenze, confermando così la prima posizione in classifica, importante in vista dei successivi play-off promozione. La partita nei primi due set si è svolta senza scosse, mentre nel terzo parziale è stata più combattuta perché coach Dani ha schierato anche qualche giovane riserva per fare esperienza. Ed infatti il set è stato equilibrato (19-19 e 25-25) finché la determinazione delle giallonere ha portato al 27-25 finale che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico che si prepara ai play-off.

La Pallavolo Fucecchio ha invece avuto la meglio per 3-1 (parziali 25-18, 25-22, 9-25, 25-13) sul Firenze Ovest. Tre punti che hanno consentito alle bianconere di restare in quinta posizione in classifica. I primi due set sono scorsi velocemente mentre al terzo le bianconere si sono rilassate e di questo hanno approfittato le ospiti per imporsi (9-25). Ma subito le padrone di casa si sono riprese chiudendo il discorso in poco tempo (25-13).

Niente da fare invece per l’Ap Pallavolo Certaldo, che ha ceduto 3-1 a Figline Valdarno, ma uscendo comunque dal campo a testa alta. Già nel primo set le valdelsane hanno portato le locali fino ai vantaggi, dove hanno poi ceduto per 26-24; nel terzo set ha lottato e conquistato il parziale per 23-25, mentre nel quarto si è arresa 25-17 alla maggiore esperienza delle locali. Ha infine osservato il proprio turno di riposo l’Asp Montelupo Città della Ceramica.

In campo maschile il Jolly Volley Fucecchio si è imposto agevolmente ad Arezzo sui locali del Tesi Volley (24-26; 20-25; 17-25). Incertezza solo nel primo set che ha visto gli aretini lottare punto a punto fino alle fasi finali, ma poi hanno dovuto cedere ai bianconeri che così conservano la terza posizione in classifica.

Francesco De Cesaris