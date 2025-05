Timenet Empoli Pallavolo sfida BI.EMME Service Volley per la promozione in serie B2

Siamo all’atto finale dei play-off per la promozione diretta in serie B2. La Timenet Empoli Pallavolo riceve questa sera al PalAramini, alle 21, la BI.EMME Service Volley di Livorno. All’andata, come tutti sapranno, le giallonere si sono imposte in trasferta a Livorno al tie break per 2-3, dopo una partita durata oltre due ore e mezzo.

Questa sera le empolesi cercheranno di sfruttare il fattore campo per assicurarsi la promozione. Basterà vincere con qualsiasi risultato. Con una eventuale sconfitta per 2-3 si ricorrerà al golden set a 15 punti. Se anche questo avesse un esito negativo, le ragazze di Marco Dani dovrebbero incontrare la squadra vincente dello spareggio fra le seconde, Astra Chiusure Lampo di Firenze o Mc Donald’s di Porcari. Le livornesi vengono a Empoli con la delusione della partita casalinga perduta quando pensavano di avere la vittoria in pugno, mentre le giallonere sono sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria di sabato scorso ottenuta dopo una rimonta travolgente nel quarto e quinto set. Le ospiti avranno probabilmente un grande seguito di tifosi che sperano nel miracolo.

Sarà quindi necessario l’apporto del pubblico empolese per sostenere la propria squadra ed eventualmente festeggiare, assieme alla promozione, anche il quarantesimo anno dalla fondazione della Società. Certamente, anche per la correttezza delle tifoserie evidenziata sabato scorso, si assisterà ad uno spettacolo di alto livello che sarà arbitrato da Velli e Pagliaro.