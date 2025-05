Timenet Empoli trionfa contro Bi.Emme Livorno nel play-off promozione

bi.emme livorno

2

timenet empoli

3

BI.EMME SERVICE VOLLEY LIVORNO: Bitossi, Boschetto, Ciaccio, Lari, Lavoratori, Mannucci, Melosi, Migliorini, Passaglia, Salani, Zonta, Ricoveri (L). All.: D’Alesio.

TIMENT EMPOLI PALLAVOLO: Benvenuti, Buggiani, Caggiano, Donati, Francini, Giraldi, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Taglia, Tellini(L). All.: Dani.

Arbitri: Calvaruso e Rafaniello.

Parziali 21-25; 25-22; 25-17; 15-25; 11-15.

LIVORNO – Partenza col botto per la Timenet Empoli, che al Pala Follati ha saputo tirare fuori tutte le sue migliori energie per domare le padrone di case, che ad un certo punto pensavano di avere la vittoria in tasca, e aggiudicarsi l’andata del play-off promozione. Avvio tutto delle giallonere, con le labroniche che hanno dovuto subire il bel gioco delle empolesi, tanto che il primo set si è risolto velocemente per 21-25. Le livornesi si sono riprese ed hanno approfittato di un leggero calo delle giallonere per imporsi nel secondo set condotto sin dall’inizio per 25-22. Il calo delle ragazze di coach Dani proseguiva nel terzo set con la Bi.Emme che vince ancora (25-17) portandosi ad un passo dalla vittoria. Ma è qui che Buggiani e compagne reagiscono alla grande, travolgendo le labroniche nel quarto parziale per 15-25 e facendo loro il tie-break conclusivo per 11-15. Così sabato prossimo al Pala Aramini la Timenet ha il primo match-point per volare in B2.

Francesco De Cesaris