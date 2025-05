Timenet Empoli vince 3-0 contro G.E. Pietro Larghi Volley e mantiene il primato

La Timenet Empoli, in trasferta a Colle Val d’Elsa, si è imposta per 0-3 nel confronti delle locali della G.E. Pietro Larghi Volley, rimanendo al primo posto in classifica con 74 punti e confermando il vantaggio sulla squadra prima in classifica del Girone B, la Biemme di Livcorno, con la quale dovrà incontrarsi nel play off promozione. Questo vantaggio consentirà alle giallonere di giocare la partita di ritorno al PalAramini. La partita di Colle Val d’Elsa ha avuto qualche incertezza solo nel primo set quando le locali hanno lottato punto a punto fino alle fasi finali, ma quando Marco Dani ha incitato le sue ragazze, queste hanno risposto e si sono imposte per 22-25. Gli altri due set non hanno avuto storia: le empolesi si sono sciolte portandosi a 14-25 ed infine a 11-25, fra gli applausi cavallereschi del pubblico locale.

La Pallavolo Fucecchio non ha avuto particolari difficoltà ad imporsi in trasferta a Firenze sul "Bisonte Company", che peraltro è terz’ultima in classifica. Anche qui le locali hanno resistito nel primo set conclusosi per 23-25, ma nel secondo e soprattutto nel terzo set le bianconere si sono imposte per 21-25 e addirittura per 8-25. Le fucecchiesi hanno concluso il loro campionato al quarto posto in classifica, con qualche rimpianto per le lunghe assenze di due fra le migliori giocatrici del roster. Ha arbitrato Marchesi.

L’A.P. Certaldo, penultima in classifica, ha ceduto in casa al Chiantibanca CUS Siena per 0-3, con parziali che però dicono di una partita combattuta (24-26; 22-25; 22-25). Ha arbitrato Perucci.

La Montelupo "Città della Ceramica" ha ceduto per 1-3 in casa alla Valdarninsieme non senza avere lottato (21-25; 26-24; 19-25; 22-25), ma non ha evitato l’ultima posizione in classifica, Ha arbitrato Calvaruso.

In campo maschile il Jolly Fucecchio ha battuto in casa la Sales Volley di Firenze per 3-0 con un triplo 25-22 confermando la terza posizione in classifica ed il diritto a disputare il prossimo campionato in serie C. Hanno arbitrato Manneschi e Fabbri.