Timenet, prima sconfitta della stagione. Le giallonere combattono sul campo ma errori e infortuni compromettono il match

TIMENET EMPOLI

1

RAVIOLIFICIO ALBENGA

3

TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini Tellini (L1), Caggiano (L2). All: Dani

RAVIOLIFICIO ALBENGA: Vernetti, Perrier, Quaranta, Merano, Orlandi, Ravera, Caprioglio, Cassini, Cavallaro, Fazio, Tadei, Arrighetti, Turli, Moraglio (L1), Giordano (L2).

Parziali: 25-27; 20-25; 25-16; 23-25.

Arbitri: Verzoni – Biniaszewski.

EMPOLI - La Timenet Empoli non riesce a bissare il successo della prima gara di campionato e lascia sul campo l’intera posta nonostante sia stata una gara combattuta come confermano i parziali registrati. Il primo set è andato avanti punto a punto ma le albenganesi nei momenti finali decisivi hanno avuto la meglio. Nel secondo parziale ha prevalso sin dall’inizio la squadra ospite. Quando si pensava che la gara fosse ormai avviata verso la fine è arrivata la reazione di orgoglio delle empolesi che hanno vinto nettamente il terzo set. Purtroppo nella successiva frazione di gioco la partenza non è stata delle migliori per la Timenet e nonostante ci sia stato il recupero delle giallonere la determinazione e la maggiore lucidità delle avversarie ha avuto la meglio. Così dopo circa due ore di gioco arriva la prima sconfitta della stagione per le giallonere.