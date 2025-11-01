Tizi-Oualou, ecco Perugia: "Sfido Giannelli, un idolo"

Sono già 4300 i biglietti venduti tra abbonamenti e ticket singoli, segno che Modena-Perugia di domani alle 18 rimane una partita diversa dalle altre, anche dopo anni e momenti difficili. Per Amir Tizi-Oualou però sarà una prima volta, col palleggiatore diciannovenne di fronte ai campioni d’Europa e a Simone Giannelli. "Un idolo" per il ragazzo francese, che si appresta a giocare il suo primo big match dell’anno. "Penso che abbiamo fatto due grandi partite – racconta riferendosi a Monza e Piacenza – giocando molto bene. È frutto del nostro lavoro, siamo contenti".

Sta trovando l’intesa con gli attaccanti? "Il processo di costruzione dell’intesa coi miei compagni va molto bene. Siamo 14 fratelli in squadra e anche con lo staff abbiamo un bel gruppo, parliamo tra di noi, il clima è perfetto".

Con Perugia che match sarà? "Per noi è una partita come un’altra, dobbiamo pensare solo a giocare: Perugia, Milano, Grottazzolina, per noi è davvero uguale. La cosa a cui dobbiamo pensare è la squadra, prima della partita o dell’avversaria".

Dove volete arrivare? "Siamo all’inizio della stagione, difficile da dire. Vogliamo fare il meglio possibile, non so se ci sia un obiettivo che dobbiamo prefissarci. Forse ci deve essere o ci dovrà essere, ma il nostro primo obiettivo è semplicemente giocare ed essere al meglio delle nostre possibilità".

C’è qualcosa che dovete migliorare in particolare? "Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita, a Milano per esempio non lo siamo stati e quello è qualcosa in cui dobbiamo crescere. Per me personalmente il campionato italiano è nuovo, fin dal primo set ho capito cos’è la SuperLega, qualcosa di nuovo e difficile".

Ora che finalmente è a Modena, come si sente? "Per me è un sogno: ho già detto che quando ero un ragazzino volevo giocare con la maglia di Modena e ora lo faccio, è un sogno e sono molto felice. Forse ancora non mi rendo conto perfettamente di quello che sta succedendo. Sono grato di essere qui".

La cornice di domenica sarà speciale... "Il tifo è fantastico, non giochiamo soltanto noi ma anche tutto il pubblico che ci tifa. Spero sia una bella domenica, sicuramente tutti sono eccitati".

Infine parliamo del suo avversario, Simone Giannelli. Che ne pensa del capitano dell’Italia? "Per me Giannelli è uno dei migliori al mondo, lo guardo e lo studio molto, spererei di poter giocare come lui un giorno, ma non devo pensarci troppo domenica".