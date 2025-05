Tolentino e Treiese si sfidano per la finale playoff di volley femminile

A distanza di una settimana dal match di andata, Tolentino e Treiese si affrontano oggi, in palio la finale playoff e il sogno della C di volley femminile. Appuntamento alle 18 nella palestra "Lucatelli" e Rhutten Futura che, oltre al fattore campo, avrà dalla sua il blitz conseguito a Chiesanuova acciuffando per due volte le avversarie e poi vincendo al tie break (25-23, 16-25, 25-23, 19-25, 9-15).

La gara si è giocata in una palestra piena, una bellissima serata di sport e l’interesse di così tanto pubblico è molto importante per la società treiese. Per gli addetti, le tolentinati vantano una rosa più attrezzata per il salto nella massima categoria regionale, la Treiese di coach Nardi però, dopo aver battagliato alla pari all’andata, intende ripetersi nel decisivo incontro di ritorno.

La vincente del duello-derby poi se la vedrà molto probabilmente con la Green Motors. La formazione di San Benedetto nel match di andata ha violato 0-3 Polverigi, tana della Tris Beauty. La finale prenderà il via sabato 31 e si svilupperà al meglio dei 3 incontri, giocando sempre di sabato, pertanto il 7 gara2 e l’eventuale "bella" il 14 giugno.

Andrea Scoppa