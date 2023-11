Top Volley. Da Signorini a Romani: largo ai giovani

Con le gare del quinto weekend dei campionati minori di pallavolo, si chiude il primo mese di Top Volley, il Trofeo virtuale del Carlino che premia i migliori bomber delle 52 formazioni modenesi di pallavolo: la classifica generale comincia a prendere un volto più stabile, tanto che non cambiano i primi quattro, e Giulia Bozzoli scalza Matteo Mocci dal Top Five.

Giovani. Finalmente riappare nelle parti alte della classifica di Tappa il superbomber della passata stagione, Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Products, che con 24 puntisi issa al quarto posto di giornata con 24 punti, in coabitazione con Davide Spagnolo del Soliera 150, ma la vittoria di Tappa va al 18enne Davide Signorini della Moma Anderlini di serie B maschile, che con i suoi 29 punti ha contribuito alla vittoria nel derby cittadino con Modena Volley. Curiosamente nel tabellino del Modena Volley gli venivano accreditati 33 punti, ma visto che nel tabellino della Moma Anderlini erano solo 29, in base al regolamento vigente che dice che, in caso di doppio tabellino a disposizione per un giocatore, si utilizza quello della società i appartenenza, e quindi Signorini passa agli annali con 29 punti, due in più di due altri giovanissimi, i diciottenni Martina Romani (foto) della Libertas Fiorano, che con la sua squadra sta giocando una ottima serie C, e Matteo Pignatti, della Stadium Mirandola di serie D.

Conferma. Dopo quattro leader diversi nelle prime quattro giornate, alla quinta Emanuele Bertoli, della Tecnoarmet Soliera 150, riesce a difendere molto bene la propria leadership nella generale , anzi la consolida passando restando al primo posto con una media di 21,5 punti a partita: si riduce però il vantaggio sul secondo, Gianluca Grana dell’EdilCam Cavezzo, staccato ora solo di un punto, Mentre Edoardo Sartoretti della Malagoli Tensped Spezzanese, ed Erica Quaquarelli dell’EdilCam Cavezzo femminile perdono qualcosa, ma rimango al terzo e quarto posto, con Giulia Bozzoli del Volley Modena che entra come detto nella Top Five, mentre Mocci crolla all’undicesimo posto. Classifiche. Con Bertoli saldamente in testa alla generale, nella classifica a punti rimane in testa Edo Sartoretti, ormai vicino a ’quota 100’, con Quaquarelli, e Bozzoli molto vicine: con i 24 punti, Francesco Venuta torna a muovere anche la classifica della mediapartita nell’anno solare, mentre nella classifica storica, prosegue il testa a testa fra Federico Benincasa della National Villa d’Oro, e Rachele Natali della Drago Stadium su chi toccherà per primo quota 3.000 punti, mantenendo la leadership tra i giocatori in attività, attualmente ad appannaggio dell’opposto rossonero.

Riccardo Cavazzoni