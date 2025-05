Top Volley e Femminile. Maffini supera quota 30, attesa per il trofeo Aia

L’ultima giornata della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, registra un bello scossone finale, dopo parecchi turni caratterizzati da punteggi bassi: finalmente si supera quota trenta punti, risultato che mancava ormai da quasi due mesi, dopo i 31 punti messi a terra dal ’figlio d’arte’ Mattia Screti. Con lo stesso punteggio chiude alla grande il 16enne Lorenzo Maffini (foto), ennesimo prodotto del vivaio dell’Anderlini, che quest’anno giocava in serie D nella Mo.Re. Volley: Maffini aveva già fatto registrare un bel 25 punti alla 24^ giornata, ma sabato sera ha centrato il proprio ’personale’, non sufficiente però per evitare la retrocessione della sua squadra.

Maffini centra però il record del più giovane vincitore di tappa di questa stagione, ed uno dei più giovani in assoluto, dodici in tutto. Alle sue spalle, ma staccato di quattro punti, il 20enne Davide Signorini, schiacciatore di scuola Anderlini, in forza alla Conad Reggio di A2, ma prestato per le ultime gare stagionali alla Mo.Re. Volley di serie C, con cui ha conquistato i playoff: terza piazza per Luca Vellani, schiacciatore del Corlo Hydra Italia, particolarmente efficace nella seconda parte stagionale, dove ha messo a segno 301 punti in quindici gare, cosa che lo colloca al terzo posto nella classifica riservata alle sole gare 2025. Sempre a quota 26 punti anche Federico Panzani, schiacciatore del Modena Est, quest’anno però un po’ al di sotto dei suoi standard stagionali. Dietro a Matteo Pignatti della Stadium a quota 25, troviamo Alessandro Storchi del Modena Volley di serie B, che con 24 punti stabilisce il proprio personale, superando la ritrovata Susio, ed il citato Mattia Screti.

In attesa dell’inizio dei playoff promozione, si prosegue con il volley giocato sia a livello giovanile, con le Finali Nazionali Under 18 femminile ed Under 19 maschile, ma anche con la presentazione del Trofeo AIA AeQuilibrim Cup Women Elite, torneo internazionale al Pala Panini dal 23 al 25 maggio e che vedrà la partecipazione delle nazionali di Italia, Olanda, Germania e Turchia, che avverrà lunedì pomeriggio nella Sala di rappresentanza del Comune di Modena. Il Torneo riporterà così le azzurre al PalaPanini a distanza di 28 anni dall’amichevole con la Germania del 17 dicembre 1997, ed ad undici anni dalle gare del Mondiale femminile del 2014, quando a Modena giocò proprio la nazionale di Turchia. Per il volley giovanile, ottimo esordio della Moma Anderlini nelle Finali Under 18, che ha battuto 3-0l’Arena Verona: meno bene, ma non tutto compromesso, per la Valsa Group Under 19, sconfitto 2-3 all’esordio dall’Itas Trentino nell’Under 19 maschile: oggi seconda decisiva gara, le ragazze contro Monza, i ragazzi contro Marino.

Riccardo Cavazzoni