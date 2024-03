Top Volley. Grana fa il suo record e vince la tappa: 31 punti

Giornata di alti punteggi, ma di poche novità in classifica, la diciassettesima nei campionati minore di pallavolo: superata nello scorso weekend la ’boa’ di due terzi di stagione regolare, ora le squadre si tuffano nella volata finale.

Trentello. In una stagione in cui i ’trentelli’, punteggi dei singoli pari o superiori ai 30 punti, sono stati decisamente pochi, solo cinque contro i nove della passata stagione allo stesso punto, su di un totale di 22 a fine annata sportiva, fa notizia il fatto che ce ne siano due non solo nella stessa giornata, ma addirittura nella stessa partita, che ha messo di fronte Tecnoarmet Soliera 150, ed Edil Cam Cavezzo. A vincere la tappa con 31 punti, suo record personale, e miglior prestazione maschile stagionale, è Gianluca Grana, 23enne schiacciatore del club della Bassa, che supera di un solo punto Emanuele Bertoli, leader della formazione solierese, e di alcune classifiche del Top Volley. Alle loro spalle a quota 25, un terzetto formato da paio di giovanissimi, il 18enne Christian Panini dell’Enjoy Spezzanese-Anderlini, ed il 17enne Fabio De Gesu della FB Soliera, e dall’esperto Christian Piccinini del Corlo Hydra Italia, mentre a 24 punti le prime due ragazze, Jessica Rossetto della Mondial Carpi, e Stefania Giovanardi della I.G.C. Spilamberto.

Classifiche. Con i trenta punti di sabato, Emanuele Bertoli della Tecnoarmet fa un deciso salto in avanti nella classifica generale, che adesso comanda con 19,8 punti di media partita, 1,4 in più del campione in carica Francesco Venuta, molto regolare: invariati i primi cinque della generale, che oltre ai due citati, rimangono, nell’ordine, Andreoli, Sartoretti e Luca Bigarelli, che festeggia il traguardo dei 3.000 punti in squadre modenesi. Si mescolano invece le posizioni delle ragazze nella Top Ten, con Erica Quaquarelli che sale al sesto posto scavalcando Martina Romani, mentre Giulia Bozzoli sale all’ottavo posto, superando Rachele Natali che rimane nona. Bertoli consolida anche il primato nella classifica a punti con 316.

Riccardo Cavazzoni