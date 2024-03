Top Volley. Quaquarelli, ecco il terzo centro

Sono poche le novità nella classifica Generale del Top Volley, il trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: i ’big’ della classifica si marcano a vista, realizzando punteggi nella norma, con la sola eccezione del campione in carica Francesco Venuta della Marking Product Artiglio, comunque lontano dalla vittoria di tappa. Ad aggiudicarsi la vittoria di tappa settimanale è una vecchia conoscenza delle classifiche, la 24enne Erica Quaquarelli (foto sopra) dell’EdilCam cavezzo, che ha messo a segno 29 punti: la curiosità è che la schiacciatrice cavezze ha centrato il bel risultato, il terzo della sua carriera, proprio contro la Basser Volley Com Modena, con cui ha giocato per cinque stagioni consecutive fino all’anno scorso, contribuendo in maniera sostanziale alla promozione in C della società ravarinese. Per lei si tratta del terzo successo di tappa in carriera, che la pone all’undicesimo posto nella classifica ’All Times’, ma dietro a gente come Tommaso Rinaldi, che ormai gioca in serie A1, e Martina Brina, che si è ritirata: alle sue spalle torna a farsi vedere Giulia Bozzoli, la ’top scorer’ Femminile stagionale, che con i suoi 27 punti ha portato alla vittoria il Volley Modena. Al terzo posto un terzetto, si scusi il gioco di parole, a quota 25 formato dall’emergente Riccardo Montaggioli (foto sotto) della Stadium Mirandola di serie D, da Tommaso Corradi della Bulloneria Emilia PGS Casinalbo, e da Luca amaranti della IES Group Sassuolo, che precedono di un punto Thomas Brandoli dell’Edil Cam Cavezzo.

Classifiche. Sono solo dodici i giocatori che superano quota venti punti questa settimana, e questo si riflette come detto, in classifiche piuttosto statiche: Emanuele Bertoli rimane in testa con 19,1 punti di media/partita, e se rimane inalterato il vantaggio di 1,2 punti, cambia il secondo in classifica, che diventa il citato Venuta, che scavalca di pochissimo Marcello Andreoli, che paga la giornataccia della National Villa d’Oro a Viadana: al quarto posto, torna nella Top Five Edoardo Sartoretti della Malagoli Tensped, che sorpassa Luca Bigarelli. La prima ragazza in classifica rimane Martina Romani della Libertas Fiorano, sesta anche se non ha giocato, ma all’ottavo posto irrompe la Quaquarelli, che con l’exploit di giornata risale dal tredicesimo. Nella classifica relativa alle sole gare giocate nel 2024, Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi di serie D rimane in testa con una media di 22,8, ma Venuta, staccato di 1,6 punti, si candida già ad un bis realizzato in passato solo da Francesco Ghelfi, fresco del traguardo dei 7.000 punti.