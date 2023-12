Top Volley, RAGAZZE AL COMANDO. Romani fa sua la tappa per un punto su Fontana

Mancano ormai solo due turni alla prima pausa stagione nei tornei di volley minore, e per quanto si avvicinino i primi bilanci, le classifiche del Top Volley tornano un po’ indietro, con punteggi nuovamente bassi, e solo dodici giocatori con più di 20 punti al proprio attivo: in verità si è anche sfiorato l’incidente di percorso, perché anche nel volley c’è stato qualche problema di pc.

Terremoto. In effetti si è sfiorato il, terremoto nella classifica Generale, quando la Tecnoarmet Soliera 150, dove milita il leader Emanuele Bertoli, ha annunciato che il proprio pc di rilevamento era saltato nella partita con Bologna: Bertoli rischiava ’lo zero’ o l’indicazione ’np’ nella classifica, e questo avrebbe comportato un brusco salto all’indietro nella classifica. La società però si è attivata, e con qualche difficoltà è comunque riuscita a scoutizzare la gara con il video, e Bertoli ha ottenuto i suoi 17 punti, che gli valgono una ’mediapartita’ di 19,8 punti, ed il mantenimento del primo posto nella generale, davanti a Nicola Marchesi della RCL Gallonese, con un distacco di 8 decimi, ed alla giovane Martina Romani, staccata di un punto. Girlpower. Le ragazze in effetti sono state le mattatrici anche dell’ultima tappa, vinta proprio dalla schiacciatrice della Libertas Fiorano con 26 punti: curiosamente la 18enne fioranese era già salita a alla ribalta giusto un mese fa, quanto con un punto in più finì comunque seconda dietro Signorini della Moma anderlini. Questa volta la vittoria di tappa non le è sfuggita, superando di un punto Martina Fontana (foto) del Corlo Hidromec, già ’bomber dell’anno solare 2023’, e protagonista della promozione in C delle biancoverdi: al terzo posto un’altra giocatrice del Fiorano, la 22enne Maria Franchini a quota 24, un punto in più di Andrea Angiolini, che dopo una stagione a Mirandola in A3, è tornato a far punti a Cavezzo.

Classifiche. Detto che Emanuele Bertoli rimane in testa sia nella classifica Generale, che in quella a punti, con 158 punti, otto in più della Romani, ed 11 di Edo Sartoretti della Spezzanese, parlando sempre al femminile, la 29enne Rachele Natali, capitana della Drago Stadium Mirandola, che è già l’atleta in attività con più punti, con i 21 punti messi a terra sabato si è portata a soli quattro punti da quota 3.000 punti in carriera, mentre con sei supererebbe Lavina Giva, entrando nella Top Ten Femminile di tutti i tempi.