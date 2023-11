Top Volley. Tappa al femminile: c’è Elena Bisio davanti a tutti

È ancora all’insegna delle ragazze il settimo weekend del volley minore, che contribuisce a generare le classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che mette in luce i bomber ed i personaggi delle squadre modenesi di volley minore, dalla serie B in giù per intenderci: mancano sempre i punteggi alti, moltissime partite si risolvono in tre set, ma le classifiche si stanno pian piano muovendo.

Ragazze. Nei giorni che precedono il weekend contro la violenza sulle donne, è significativo che siano ancora le ragazze a mettere a segno i punteggi migliori, in una giornata che, come detto, è caratterizzata da risultati importanti, vedi il derby tra National Villa d’Oro e Kerakoll Sassuolo che ha lanciato la squadra di Pupo Dall’Olio, e punteggi generalmente bassi: a vincere la tappa è un nome nuovo per gli annali, la schiacciatrice della Bsc Materials Sassuolo Elena Bisio con 29 punti, proprio perché la 23enne piemontese è arrivata quest’anno alla corte della presidentessa Morena Balestrazzi, ma con un pedigree di tutto rispetto, tra serie A a Trento e Torino, e qualche blasonata squadra di B1. La Bisio paga un po’ le difficoltà d’adattamento alla categoria della squadra sassolese, e soprattutto la necessità di amalgama per un sestetto tutto nuovo, che ha da poche settimane cambiato anche la regista con la talentuosa Moschettini, che sembra aver aiutato la squadra. Alle sue spalle la 16enne Martina Susio della Moma Anderlini, che sta confermando le buone cose che le hanno già consentito di mettersi in mostra con le Nazionali Giovanili: per lei 27 punti, quattro in più dell’opposta della G.F.S. Soliera 150 di serie D Angel Righi, classe 2004, salita quest’anno alla ribalta dei tornei Regionali con la seconda squadra solierese, per la prima volta in stagione sopra quota venti. Sono in totale dodici gli atleti con pioù di venti punti segnati questa settimana, uno in più dello scorso week end. Classifiche. Uno di essi è il leader della generale Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150, che si mantiene saldamente in vetta con una media di 21,2 punti a partita: alle sue spalle sale la novità Nicola Marchesi, della RCL Gallonese, staccato però di quasi due punti, che scavalca GianLuca Grana dell’Edil Cam Cavezzo: la particolarità è che Marchesi ha fino ad ora giocato solo tre partite, il minimo per essere ’classificati’, e bisognerà verificarlo sulla distanza. Edo Sartoretti difende il quarto posto, ma alle sue spalle solo ragazze, capitanate da Erica Quaquarelli, e con la stessa Bisio che sale all’ottavo posto. Sartoretti rimane in testa nella classifica a punti, con 129 punti resiste a Bertoli, staccato di sue lunghezze, e soprattutto alla Bisio, che sale al terzo posto con 121 centri. Marchesi sale al secondo posto anche nella classifica ’solare’ che tiene conto delle sole gare del 2023, dietro Francesco Venuta che sembra inattaccabile, ed in piena lotta con Luca Bigarelli, Rachele Natali e Martina Montanari, tutti raccolti in mezzo punto.

Riccardo Cavazzoni