Torna il sereno per l’Invicta. La Spezia battuta per 3-1

VOLLEY

Dopo un brutto periodo è finalmente tornato il sereno in casa Invicta. La formazione maschile di coach Fabrizio Rolando, impegnata nella diciassettesima giornata di B maschile, ha vinto in casa 3-1 contro La Spezia 25-22, 21-25, 25-19, 25-17 ritrovando il sorriso. Grande festa e tre punti al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto con i grossetani che hanno ridotto a meno due la distanza in classifica proprio sulla formazione ligure. La squadra avversaria, formazione temibile dal punto di vista tecnico e fisico occupava alla vigilia del match, la settima poltrona del girone con 28 punti, cinque in più dei grossetani, che oltre a centrare una bella vittoria conquistano tre punti preziosi per la classifica, dopo avere subito tre sconfitte consecutive. Un successo cercato e trovato da parte della formazione di Rolando col tecnico che nelle ultime settimane aveva faticato ad avere tutta la rosa al cento per cento. E ciò aveva influito.

I liguri all’andata si erano imposti 3-2 in casa, ma stavolta hanno trovato di fronte una formazione solida che ha messo da parte gli alti e bassi delle ultime settimane. L’Invicta ha gicoato una buona gara, dopo aver vinto bene il primo set La Spezia ha vinto la seconda frazione imponendosi e giocando sugli errori dei grossetani. Nel terzo set Ielasi e soci sono tornati in campo con il giusto piglio, finché non è arrivata l’espulsione del palleggiatore Cordano. Rolando ha inserito così l’esperto Benedettelli. Cordano poi è rientrato nel set successivo, senza problemi. Spezia, formazione che poteva vantare alcuni giocatori di serie A, si è scontrata contro la voglia di tornare a vincere dell’Invicta. Grossetani che quindi hanno sempre tenuto sotto controllo l’avversario. Così sono arrivati tre punti tonificanti, visto come era importante interrompere un digiuno dalle vittorie, che durava da tre turni.