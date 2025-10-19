Torna in campo la Consar. Esordio con Porto Viro

A oltre sei mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale, la Consar Ravenna torna in campo. Comincia infatti oggi pomeriggio, col match casalingo contro Porto Viro, il 4° campionato consecutivo di serie A2 del club giallorosso (al Pala de André, fischio d’inizio alle 18; arbitri Angelicci e Cruccolini; biglietti a 25 e 16 euro). I giallorossi riprendono dal ko del 12 aprile scorso, 3-0 a Macerata in gara2 degli ottavi di Coppa Italia. Due settimane prima, dopo il brillantissimo 3° posto di regular season, era finita la stagione ‘vera’, con l’eliminazione a gara2 dei quarti dei playoff contro Siena.

"Come in ogni prima partita di campionato – ha commentato coach Valentini – dovremo gestire bene il ‘fattore emozionale’, soprattutto giocando in casa. E poi, finalmente torniamo a giocare dopo una lunghissima pausa. Affrontiamo una squadra costruita con un mix di giocatori esperti per la categoria e di giovani interessanti". Il dilemma che tiene banco nel prepartita è quello relativo alle condizioni dell’opposto titolare Dimitrov. Il giocatore bulgaro sta gestendo un problema alla spalla destra: "Nell’ultimo periodo – ha aggiunto Valentini – Dimitrov non si è allenato con continuità. Lo staff medico ha dato il via libera e dovrei schierarlo nel sestetto di partenza, ma è una situazione comunque da monitorare, perché il rientro è molto graduale. Siamo pronti tuttavia a fronteggiare l’emergenza con Giacomini, che resta la prima opzione". Dunque, il tecnico vibonese partirà col sestetto base, ovvero Russo in regia, Dimitrov opposto; Valchinov e Zlatanov schiacciatori; Canella e Bartolucci centrali; Goi libero.

Oltre a Giacomini, nel precampionato la Consar ha provato anche la soluzione con Valchinov spostato in zona 2, e col conseguente inserimento di Gottardo alla mano. Porto Viro, che è alla quinta partecipazione consecutiva al campionato di serie A2, è ormai una presenza solida in questa categoria. Dopo il 10° posto della scorsa stagione, la compagine polesana ha rilanciato le proprie ambizioni, affidando la panchina a Daniele Moretti, tecnico emergente, capace di ottenere risultati brillanti alla guida di San Donà di Piave in A3. La novità principale riguarda la diagonale palleggiatore-opposto. La regìa è stata affidata Nicola Zonta, ex Milano con esperienze anche in Champions League. L’opposto è l’ex giallorosso Giulio Pinali, Campione del Mondo con gli azzurri nel 2022, trascinatore di Cuneo alla promozione in Superlega dello scorso anno. Al centro c’è il confermato Sperandio (settima stagione a Porto Viro) e l’ex ravennate Erati, tornato in Polesine dopo 2 stagioni a Brescia. In banda schiacciano il carioca Ferreira Silva e l’azzurrino Magliano, argento agli ultimi Mondiali U21 insieme al ravennate Zlatanov. Invariata, per la terza annata consecutiva, la coppia di liberi, composta dal vicecapitano Morgese e dal veterano Lamprecht.