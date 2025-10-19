Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Torna in campo la Consar. Esordio con Porto Viro

Torna in campo la Consar. Esordio con Porto Viro

Campionato al via oggi alle 18 al Pala de Andrè per il Porto Robur Costa. Coach Valentini: "Fattore emozionale da gestire". Dimitrov non è al meglio .

di ROBERTO ROMIN
19 ottobre 2025
Campionato al via oggi alle 18 al Pala de Andrè per il Porto Robur Costa. Coach Valentini: "Fattore emozionale da gestire". Dimitrov non è al meglio .

Campionato al via oggi alle 18 al Pala de Andrè per il Porto Robur Costa. Coach Valentini: "Fattore emozionale da gestire". Dimitrov non è al meglio .

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

A oltre sei mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale, la Consar Ravenna torna in campo. Comincia infatti oggi pomeriggio, col match casalingo contro Porto Viro, il 4° campionato consecutivo di serie A2 del club giallorosso (al Pala de André, fischio d’inizio alle 18; arbitri Angelicci e Cruccolini; biglietti a 25 e 16 euro). I giallorossi riprendono dal ko del 12 aprile scorso, 3-0 a Macerata in gara2 degli ottavi di Coppa Italia. Due settimane prima, dopo il brillantissimo 3° posto di regular season, era finita la stagione ‘vera’, con l’eliminazione a gara2 dei quarti dei playoff contro Siena.

"Come in ogni prima partita di campionato – ha commentato coach Valentini – dovremo gestire bene il ‘fattore emozionale’, soprattutto giocando in casa. E poi, finalmente torniamo a giocare dopo una lunghissima pausa. Affrontiamo una squadra costruita con un mix di giocatori esperti per la categoria e di giovani interessanti". Il dilemma che tiene banco nel prepartita è quello relativo alle condizioni dell’opposto titolare Dimitrov. Il giocatore bulgaro sta gestendo un problema alla spalla destra: "Nell’ultimo periodo – ha aggiunto Valentini – Dimitrov non si è allenato con continuità. Lo staff medico ha dato il via libera e dovrei schierarlo nel sestetto di partenza, ma è una situazione comunque da monitorare, perché il rientro è molto graduale. Siamo pronti tuttavia a fronteggiare l’emergenza con Giacomini, che resta la prima opzione". Dunque, il tecnico vibonese partirà col sestetto base, ovvero Russo in regia, Dimitrov opposto; Valchinov e Zlatanov schiacciatori; Canella e Bartolucci centrali; Goi libero.

Oltre a Giacomini, nel precampionato la Consar ha provato anche la soluzione con Valchinov spostato in zona 2, e col conseguente inserimento di Gottardo alla mano. Porto Viro, che è alla quinta partecipazione consecutiva al campionato di serie A2, è ormai una presenza solida in questa categoria. Dopo il 10° posto della scorsa stagione, la compagine polesana ha rilanciato le proprie ambizioni, affidando la panchina a Daniele Moretti, tecnico emergente, capace di ottenere risultati brillanti alla guida di San Donà di Piave in A3. La novità principale riguarda la diagonale palleggiatore-opposto. La regìa è stata affidata Nicola Zonta, ex Milano con esperienze anche in Champions League. L’opposto è l’ex giallorosso Giulio Pinali, Campione del Mondo con gli azzurri nel 2022, trascinatore di Cuneo alla promozione in Superlega dello scorso anno. Al centro c’è il confermato Sperandio (settima stagione a Porto Viro) e l’ex ravennate Erati, tornato in Polesine dopo 2 stagioni a Brescia. In banda schiacciano il carioca Ferreira Silva e l’azzurrino Magliano, argento agli ultimi Mondiali U21 insieme al ravennate Zlatanov. Invariata, per la terza annata consecutiva, la coppia di liberi, composta dal vicecapitano Morgese e dal veterano Lamprecht.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su