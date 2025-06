Tra nuovi campionati e mercato. La Stadium prepara l’iscrizione. Il Club Italia pesca dalla Anderlini

Oltre alla querelle del campo di gioco del neopromosso Volley Modena, si anima anche il mercato dei titoli sportivi, che come è purtroppo tradizione nel mondo della pallavolo a qualsiasi livello, di fatto delinea nella realtà le partecipanti ai vari tornei.

Titoli sportivi. Ieri la Lega pallavolo maschile ha ufficializzato le squadre iscritte alle tre serie A, e a parte il Modena Volley in A1, in A3 sono solo venti le squadre che hanno presentato la documentazione, senza la Stadium Mirandola, che avendo conseguito la promozione solo il 7 giugno, ha tempo fino a venerdì prossimo per perfezionare la documentazione. Mancano all’appello ben sette formazioni, tra rinunce titoli sportivi: stessa situazione in A2 femminile, dove sono almeno quattro i cambi di titolo, con Bologna che ha ceduto ad Altamura, che così torna in serie A, Castelfranco di Sotto all’Altino, Picco Lecco ha preso il posto del Concorezzo, e Villa Cortese che ha scambiato il posto in A2 con Marsala. Conti alla mano, anche in questo torneo si dovrebbero raggiungere le 20 unità, con un pizzico di disappunto da parte della Lega, che sperava in un numero inferiore per fare subito il girone unico previsto invece per l’anno prossimo, quando arriverà anche al femminile l’assurda A3.

Mercato. In attesa di formalizzare l’iscrizione, la Stadium ufficializza le conferme di Marco Maletti, e Denni Flemma alla mano, e l’ingaggio del centrale Riccardo Grue, classe 2006 per 198 cm, dalla B del Modena Volley. Al femminile il Volley Modena saluta Elena Fronza che smette per motivi di lavoro, ed accoglie un gruppetto di giovanissime di belle speranze, come le schiacciatrici classe 2007 Sara Dodi e Brunella Fusco, oltre ad Arianna Visentin, altra schiacciatrice ma del 2006, dall’Imola. La Moma Anderlini festeggia la convocazione in Nazionale Under 19 di Stella Caruso, Stella Cornelli, Alice Guerra, Ludovica Sismondi, Asia Spaziano e Martina Susio per uno stage di allenamento, ed una tournee in Turchia: peccato che si sappia già che Spaziano e Susio, insieme a Beatrice Spada, l’anno prossimo giocheranno con il Club Italia, che dovrebbe fare la A2, mentre Ludovica Sismondi andrà al Macerata in A1, ed Aurora Piron all’Arena Verona in B1.

r.c.