Training For Future. Powervolley “sottorete“. Un allenamento fra amici

Sarà un pomeriggio di bilanci ma soprattutto di allegria quello in programma oggi all’Allianz Cloud a partire dalle 18, fra racconti, foto ricordo e tanti abbracci. Tanti ragazzi appassionati di pallavolo si ritroveranno per una festa speciale, quella che conclude il progetto “Training for Future” grazie al quale decine di giovanissimi atleti hanno trascorso ore indimenticabili con i giocatori della Powervolley Milano.

Anche quest’anno, infatti, l’impossibile è diventato possibile grazie a questa felicissima intuizione di “alleanza“ educativa tra il mondo dei campioni e quello parallelo dei vivai. Dallo scorso settembre e per 14 venerdì un giocatore della prima squadra della Powevolley Milano si è allenato con un team di atlete partecipanti al campionato “allieve“ del CSI Milano. Sono state interessate 28 squadre e 14 giocatori del club meneghino, per 1600 minuti di attività, unica in Italia ed un grande coinvolgimento dal punto di vista sportivo e umano. "Abbiamo pensato ad un pomeriggio particolare nel quale da un lato raccontare questa esperienza incredibile, e dall’altro fare festa insieme a tutte le squadre giovanili e a tutti i campioni coinvolti l’appuntamento", spiega il club semifinalista nei playoff scudetto della passata stagione, nell’invito all’evento “Training for festa“.

A far da padrone di casa, con la presentazione del progetto, il presidente della società milanese, Lucio Fusaro che sarà accompagnato da tutta la squadra e dalle 400 ragazze delle giovanili CSI Milano a dimostrazione del fatto di quanto sia sempre più stretta la collaborazione tra Powervolley Allianz e lo sport di base praticato sul territorio, questo anche grazie alla consolidata partnership con il Centro Sportivo Italiano. "Il progetto Training Fort Future è una delle cose a cui tengo di più - spiega patron Fusaro - anche perché ormai lo portiamo avanti già da qualche anno. Vedere i miei atleti che dopo l’allenamento del venerdì, in una delle nostre palestre vicino al Palalido, si fermano con giovanissimi atleti di squadre del territorio da noi ospitate, è qualcosa di bello ed emozionante. Lezioni di pallavolo teoriche, ma anche ragazzi e ragazze possono farsi le foto e giocare con i nostri campioni".

L’iniziativa prevedeva un allenamento speciale alla Powervolley Academy di piazzale Lotto ogni venerdì sera con ospite uno dei giocatori della squadra di coach Roberto Piazza. Insomma, a turno, dopo due ore di intenso lavoro, gli atleti si fermavano per l’extratime da dedicare a giovanissimi atleti (lo scorso 16 ottobre un “spin off” di Training for Future si è svolto eccezionalmente in piazza Duomo). Insomma, un sogno che si è avverato per molti giovani, ovvero palleggiare con i propri beniamini: Piano, Ishikawa, Kaziysky, Porro, Loser, Vitelli, Dirlic, Mergarejo, Catania, Reggers, Colombo, Innocenzi e Zonta.

"Esaltare i valori della vita attraverso lo sport a km 0. Questa è la filosofia di Training For Future – commenta Massimo Achini, vicepresidente di Csi Milano –. Abbiamo dimostrato con questa iniziativa che accorciare la distanza tra i campioni e i ragazzi e le ragazze è possibile. Vedere un giocatore che si allena con una squadra di adolescenti è qualcosa di meraviglioso, perché i campioni di Allianz Milano non firmano autografi o fanno le “star”. Si allenano con i giovani atleti immedesimandosi fra di loro. Un’esperienza che fa bene a tutti e regala ai ragazzi un sogno perché non dimenticheranno mai quell’allenamento, ma fa trascorrere anche al campione un momento unico in cui tornare a vivere l’allegria, la gioia e la spensieratezza di giocare come quando era bambino. Questa penso sia la strada per il futuro dello sport che deve abbattere le barriere, l’alleanza fra campioni e ragazzi". Non solo. Le squadre del Csi Milano hanno avuto modo di confrontarsi con alcuni campioni di Allianz Milano anche lontano dal parquet, visto che hanno partecipato ad alcune serate di premiazioni dello sport di base. In occasione del conferimento del Discobolo al Merito lo scorso settembre al Palazzo della Regione Lombardia, Matey Kaziyski e Marco Vitelli hanno premiato tante ragazzine e ragazzini del Csi ricevendo come regalo a loro volta un tipico riconoscimento d’oratorio, ovvero un paio di pacchetti di caramelle gommose. Per essere campioni nella vita ma anche per essere “buoni maestri” per i ragazzi e per i giovani.