Transports Villadoro sconfigge Hokkaido Bologna e avvicina la promozione in A3

Transports Villadoro 3Hokkaido Bologna 0(25-20, 25-19, 25-19)

TRANSPORTS VILLADORO: Andreoli 21, Canossa 8, Dombrovski 9, Mocelli 11, Ghelfi 3, Maggi 4, Plessi (L1); Leonelli (L2), Benincasa, Bellei. Non entrati: Rossi, Vecchi, Akrabia. All. Mescoli.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni, Ronchi 7, Ricci Maccarini 9, Bernardis 8, Reccavallo 5, Bandieri 8, Chiella (L1); Serenari, Falzone, Tito 1, Dalfiume 4, Popov. Non entrati: Beneventi (L2), Bigozzi. All. Guarnieri.

Arbitri: Tanzilli e Caronna.

Si infrange a Modena il sogno playoff della Hokkaido: Bologna esce con le ossa rotte dallo scontro diretto per il secondo posto in classifica con la Transports Villadoro, l’ultimo utile per agganciare la post season e la corsa per la promozione in A3 di pallavolo maschile.

Non c’è ancora l’aritmetica, ma ora il percorso a ostacoli è tutto in salita, con Villadoro a più 3 e con il vantaggio del quoziente set.

Di fatto, perché la Hokkaido possa avere ancora chance, Villadoro dovrebbe perdere una partita e vincere una gara al tiebreak nelle ultime tre giornate, con un calendario in discesa contro formazioni di bassa quota come Cremonese, Remedello e Carpi: Bologna invece dovrebbe vincere da tre punti con la quarta Scanzorosciate, con la capolista Mirandola (una sola sconfitta in tutta la stagione) e Benacus.

Sarebbe servita un’impresa, a Bologna: perché Villadoro arrivava al big match con un ruolino di marcia impressionante nella propria tana, fatto di 11 vittorie in 12 gare con appena 8 set persi. L’impresa non arriva, Andreoli è immarcabile per muro e difesa rossoblù e messa sotto pressione dalla battuta avversaria la squadra di Guarnieri non trova variazioni offensive e continuità nel cambio palla, soffrendo il fattore campo. C’è partita fino al 14-13 nel primo set, poi la Transports prende il largo e nei successivi parziali scappa fin dalle prime battute. Bologna, seconda squadra più giovane del torneo, non riesce a trovare la ciliegina sulla torta di una stagione comunque vissuta da grande protagonista.

Stagione non finita, perché metà squadra sarà impegnata nelle final four regionale Under 19 e 17, a caccia del pass per le finali nazionali giovanili. Ma la serie A è ora sogno quasi irraggiungibile. I rossoblù torneranno in campo mercoledì alle 19.30 con Scanzorosciate al Copernico, nel recupero della terzultima giornata.

La classifica: Mirandola 69; Transports Villadoro 59; Hokkaido Bologna 56; Zotup Scanzorosciate 52; Arreopark Dual Caselle 50; Volley Veneto Benacus 42; Radici Products Cazzago 34; Modena Volley 33; Ferramenta Astori Montichiari 32; Cremonese 31; Canottieri Ongina 30; Kema Asola Remedello 24; Imecon Crema 18; Univolley Carpi 17; Mgr Grassobbio 14.

Marcello Giordano