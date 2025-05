Trionfo al tie break per Fauglia. Al secondo posto Valdera volley

Buona la prima per il nuovo torneo di volley misto che si è disputato in questi mesi in Valdera e dintorni. Si è concluso domenica scorsa, tra le mura della palestra di Lari, la prima edizione del torneo di volley misto amatoriale Valdera e dintorni, che ha visto sette squadre partecipare, provenienti da diverse zone del nostro territorio, tra cui Perignano, Ponsacco, Fauglia, Vicopisano, Chianni, Ponticelli.

Al torneo hanno partecipato ragazzi dai 20 anni fino ad over 50 e per essere stata una prima esperienza la partecipazione è stata molto alta. Nella finale di domenica, la vittoria al tie break dopo una contesissima gara tra Valdera Volley misto e Polisportiva Fauglia è andata alla squadra di Fauglia, capitanata dalla palleggiatrice Martina Genovesi, mentre al secondo posto si è classifica la Valdera Volley misto di capitan Andrea Ferrini. Una vittoria contesa ma meritata, con Fauglia che non ha mai perso uno scontro in tutto il torneo e chiude da imbattuta, alzando la coppa al cielo. Questo torneo è stato organizzato per la prima volta da atleti appartenenti a due delle squadre che hanno preso parte alla competizione, la Pin volley e la Pong volley, entrambe dell’Asd Casciana Alta.

L’entusiasmo percepito e la voglia di divulgare il volley misto, fanno già pensare ad una seconda edizione. Sono infatti già aperte le iscrizioni per fare parte di queste squadre e partecipare al campionato della prossima stagione.