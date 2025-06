Trofeo delle Regioni maschile. Giannini sul team delle Marche: "In squadra ci sono diversi talenti»

Romano Giannini, da quest’anno alla guida della Banca Macerata Fisiomed, è ora impegnato alla 40ª edizione del Trofeo delle Regioni di volley maschile in corso in Puglia. Il tecnico potrà contare su Dylan Leoni, assistente sia in questo torneo sia a Macerata nel campionato di A2. Da settembre, Giannini – assieme allo staff – ha avviato un lungo e attento processo di osservazione che ha coinvolto oltre sessanta atleti delle annate 2009, 2010 e 2011.

Una sfida nella sfida, culminata con la selezione dei magnifici 14 che rappresenteranno le Marche nella competizione: Federico Amadio, Filippo Laraia, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Leonardo Sagripanti della Volley Lube; Gianmarco Panicali, Fabio Panico, Michelangelo Vergoni della Virtus; Tommaso Marcone della Pallavolo Macerata; Stefano Michelini della Nova Volley Loreto 2014; Davide Trucchia della Futura Tolentino; Valentino Gigli della Volley Macerata.

"Le sensazioni sono sempre positive – racconta Giannini – perché è un privilegio lavorare con i migliori prospetti delle Marche, alcuni anche tra i più promettenti d’Italia. Le aspettative sono alte, come sempre, ma cercheremo di fare bene e di divertirci. Abbiamo un ottimo bacino: quest’anno tutti i convocati sono classe 2009, quindi under 16". Per il tecnico biancorosso, si tratta della quinta partecipazione da allenatore alla guida della Fipav Marche (una da assistant coach), dopo un’esperienza iniziale come direttore tecnico della selezione dell’Umbria. "Lavorare con il settore giovanile è l’essenza stessa dell’essere allenatore. Tutti, a qualsiasi livello, sentono il desiderio di far crescere un giocatore. Io nasco nel contesto giovanile e da lì arriva anche l’entusiasmo che cerco di trasmettere ai ragazzi. Certo, allenare in Serie A è una grande soddisfazione, ma è in contesti come questo – nei camp estivi, al Trofeo delle Regioni – che ritrovo i motivi per cui ho iniziato questo percorso. Qui mi sento anche io un po’ più giovane".