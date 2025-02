Tutta la B maschile e femminile si ferma: sabato a Rimini si votano le nuove cariche federali. Una partita politica importante. La Federvolley mette in pausa i campionati. E Brusori si candida al consiglio nazionale

Si fermano Fcredil, Hokkaido ed Ecotermologic Progresso: fine settimana di riposo, sotto rete, per le bolognesi. I campionati di serie B osserveranno un fine settimana di stop. Non di turno di riposo si tratta, ma di sosta programmata: perché sabato e domenica, a Rimini, si vota per il nuovo consiglio federale nazionale e i dirigenti si convoglieranno in Romagna per esprimere le preferenze.

Il campo lascia spazio alla politica per un fine settimana, insomma, dopo che nell’ultimo week end, in concomitanza con la terza giornata di ritorno dei campionati di B1, B2 femminile e B maschile, all’Hotel Savoia di Bologna si è votato per eleggere i nuovi presidenti del comitato Regionale Emilia Romagna (e relativo consiglio) e Comitato territoriale di Bologna. Pasquale De Simone, dirigente di Imola, è stato eletto per rappresentare il movimento di città e provincia, mentre Franco Manuzzi è il nuovo Presidente Regionale della Federvolley e andrà a raccogliere l’eredità di Silvano Brusori, che ha diretto il Comitato dal 2010 a oggi ed è stato in Consiglio Regionale dal 1992.

E’ proprio questo incastro che si fa interessante, perché Brusori si è candidato per il consiglio federale nazionale. Con lui Bologna potrebbe ritrovare un rappresentante e non è un dettaglio, per lui e per il movimento regionale.

A breve, infatti, scadrà l’accordo triennale presentato il 21 marzo 2022 tra la Federvolley e la Regione Emilia Romagna, e Fipav, comitato Emilia Romagna dovranno stabilire se cercare di siglarne uno nuovo, con il nuovo presidente De Pascale, o se rivolgere ad altre regioni la propria attenzione. Per tre anni, tutti gli eventi delle nazionali senior e giovanili e federali in generale (compresi finali nazionali juniores e di sitting volley e beach), sono passate dalle città e dai paesi dell’Emilia Romagna generando introiti. Sarà tema sensibile delle prossime settimane.

Intanto, si riferma la Hokkaido tornata in campo sabato dopo il turno di riposo previsto dal calendario del girone C del campionato di B maschile nel week end precedente, che potrà essere sfruttato per dare modo agli Under di giocare i campionati di categoria e con il Cus: la rincorsa al secondo posto di Villadoro (distante due punti, ma i modenesi hanno una gara in più) riprenderà l’1 marzo, in casa con Crema, quando Villadoro affronterà la capolista Mirandola: chance di sorpasso.

La Fcredil Vtb sta dominando in B1 femminile, capolista e imbattuta in trasferta, con 6 punti di vantaggio sulla seconda e 10 sulla prima esclusa dai playoff, l’1 sarà di scena a Ravenna, mentre in B2 la neo promossa Progresso ha già ipotecato la salvezza e ospiterà la penultima San Martino per avvicinarsi alla permanenza aritmetica al torneo.