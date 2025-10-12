Tutto facile per il Cavallino. Montorio ko in tre set. La 4 Torri parte forte

Cavallino 4 Torri 3Montorio Volley 0Parziali: 25-20, 25-16, 25-10

Non poteva esserci debutto migliore per la Cavallino 4 Torri. La squadra di Dall’Olio comincia il campionato di serie B travolgendo il Montorio Volley con un perentorio 3-0 in meno di un’ora e mezza. Certo, il valore dei granata andrà verificato contro avversari più tosti, però le premesse per un torneo da protagonisti per Ciardo e compagni ci sono tutte.

Al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia la Cavallino 4 Torri domina e si diverte, comandando l’incontro senza dare ai teramani la possibilità di entrare in partita.

Come accaduto nell’ultimo test precampionato, coach Dall’Olio schiera un sestetto composto da Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Dosi e Reccavallo centrali, Margutti e Rossetti schiacciatori, Poli libero. Nel primo set i granata scappano sul 10-6 con un attacco di Rossetti, poi Bellia allarga la forbice sul 18-10.

Un piccolo passaggio a vuoto della squadra di Dall’Olio permette al Montorio Volley di accorciare sul 20-15, ma i padroni di casa tornano sul pezzo e si aggiudicano il parziale sul 25-20 con un tocco delizioso di Ciardo.

Cavallino 4 Torri padrona assoluta anche nel secondo set: con Dosi in battuta i granata si portano sul 9-5 indirizzando il parziale sui binari granata. Dosi e Reccavallo fanno la differenza a muro (21-12), poi un attacco di Rossetti chiude i conti sul 25-16. Nel terzo set il Montorio Volley resta inizialmente aggrappato ai padroni di casa (7-7), che quando decidono di fare sul serio si scrollano però di dosso la compagnia degli avversari piazzando un parziale terrificante di 9-0 con Bellia e Margutti sugli scudi.

L’ultimo punto è un primo tempo del nuovo entrato Focosi, per il definitivo 25-10 tra gli applausi convinti del pubblico.

Tutto facile quindi per i ragazzi di coach Dall’Olio, che sabato prossimo sul campo della Pallavolo Sabini (alle 18 a Falconara Marittima) dovranno confermarsi sugli stessi livelli.

s.m.