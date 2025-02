Tutto facile per la 4 Torri. A Padova vince in tre set

kioene padova04 torri3Parziali: 23-25, 25-27, 19-25

4 TORRI VOLLEY: Aprile 4, Cascio ne, Morelli ne, Grazzi 22, Zanni 1, Pavani 4, Schincaglia 2, Soriani (libero), Dosi ne, Poli (libero) ne, Rossetti 7, Rossatti 16, Buffo, Sulmona ne. All. De Marco

La 4 Torri Volley impiega un’ora e mezza per sbarazzarsi della Kioene, prendendosi la rivincita dopo il ko rimediato nel match di andata. A Padova i granata confermano i progressi effettuati nelle ultime settimane, naturalmente da verificare contro avversari più impegnativi. La terza vittoria di fila comunque proietta la squadra di De Marco in una posizione di classifica più interessante, per la precisione al sesto posto a quota 26 punti con un bilancio di nove successi e sei sconfitte. Certo, la zona playoff resta lontanissima, ma a questo punto bisogna vivere alla giornata e provare ad arrivare più in alto possibile. Nel primo parziale i padroni di casa si ritrovano sul 21-17, dando la sensazione di poter chiudere in conti, invece i granata rimontano fino al 23-25. Anche nel secondo invece la Kioene ha qualche punto di vantaggio da gestire, ma la 4 Torri Volley non trema e vince il braccio di ferro che poi indirizza il resto del match (25-27). Il terzo set è invece un monologo della squadra di De Marco che scappa via e conquista i tre punti in scioltezza (19-25). La 4 Torri Volley torna da Padova con la terza vittoria consecutiva e tanta energia da gettare in campo sabato prossimo in casa contro la corazzata Tmb Monselice.

Stefano Manfredini