Tutto fermo Pallavolo, rinviati tutti i match

Doveva essere il giorno dell’esordio in campionato in serie C maschile regionale quello di ieri per il Volley Prato. E invece l’alluvione che ha colpito la nostra provincia, l’area metropolitana e altri territori della Toscana, ha fatto slittare l’attività sportiva di una settimana. Tutto fermo. La Fipav regionale ha infatti rinviato tutti i match del settore dilettanti e giovanile che erano in programma fra ieri e oggi.

Una scelta di solidarietà verso i territori in ginocchio a causa di acqua e fango, ma anche di responsabilità vista la nuova allerta meteo, con la pioggia che si ostina a non mollare il nostro territorio.

Per la Kabel è quindi saltata la trasferta di ieri che era prevista alla Rufina al cospetto della Polisportiva Remo Masi. L’esordio stagionale per il Volley Prato avverrà quindi nel prossimo weekend, sabato 11 novembre fra le mura amiche del Gramsci Keynes dove verrà ospitato il Firenze Ovest.

Spostandoci in serie D femminile, anche qui troviamo lo stop alla partita. E’ stato infatto rinviato il match dell’Ariete (foto). La squadra infatti ieri pomeriggio era attesa dalla gara casalinga al palazzetto di San Paolo contro la Cama Cerretese Pallavolo. Una partita tra l’altro attesissima fra le due capolista del girone B. Nulla, il disastro dell’alluvione ha portato a rinviare la partita.

Infine, come detto, niente attività agonistica anche per il settore giovanile maschile e femminile della pallavolo, con i match che saranno recuperati nelle prossime settimane. In serie C femminile è stata rinviata anche la partita del Punto Sport a Poggio a Caiano contro il Montebianco Volley.