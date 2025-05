Ultima chiamata Pescia. Mazzoni, dentro o fuori

La Pallavolo Delfino Pescia per i playoff, il Volley Aglianese e il Progetto Volley Bottegone per la salvezza (anche passando dagli eventuali playout). Il Montebianco Volley Pieve a Nievole e il Blu Volley Quarrata, invece, possono giocare senza assilli. Ci attende un sabato per cuori forti: tra l’altro, tutti in campo in contemporanea, domani a partire dalle 18. Pescia, che ancora si tormenta per la brutta prova di Porcari, parte dal terzo posto in classifica: deve entrare nei primi due per accedere ai playoff. Giocherà a Pontremoli, su un campo difficile, quello della Lunigiana. "Ci siamo allenate bene, vediamo: anche se sarà difficile che Livorno e Porcari inciampino", fanno sapere da casa pesciatina. Vogliono i 3 punti pure l’Aglianese di coach Marco Targioni, che al Pala Capitini di Agliana ospiterà l’Oasilido, e il Bottegone di Michele Barbiero, impegnato tra le mura amiche della "King" contro il già retrocesso Donoratico. Problemi di formazione per entrambi: Agliana sarà priva di Forasassi, Varani, Berti e Bora e ha Randazzo in forse, Bottegone è alle prese con l’influenza di Guarducci. Potrebbe fare un grosso favore a Pescia, il Blu Volley di Davide Torracchi: gioca infatti contro la capolista Livorno al PalaMelo. La squadra sta bene, anche se le labroniche sono di un altro livello. Infine, la Pieve a Nievole affronterà Cascina alla palestra Fanciullacci: è uno spareggio per la quarta posizione finale. La Pieve la strameriterebbe.

In serie D, finita la stagione regolare di Lavachiara Buggiano e Pistoia Volley La Fenice, rispettivamente sesta e nona forza della graduatoria del torneo femminile, ci attende gara-2 dei playoff maschili: domani la Zona Mazzoni sarà di scena, a partire dalle 21, al PalaMattioli di Firenze contro il Firenze Volley, che all’andata a Pistoia si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-2. Per andare alla bella, i Vigili del fuoco allenati da Gabriele Fattorini devono vincere: solo così tornerebbero sul terreno di gioco della palestra Anna Frank domenica 18 maggio (alle 18). I biancorossi sono rimasti scottati dalla prima sfida coi gigliati: in vantaggio di 2 set a 0, gli si è spenta la luce e i fiorentini hanno fatto festa. "Intanto una buona notizia: saremo al completo – osservano dall’ambiente dei pompieri pistoiesi –. Ci proveremo, dando tutto: la sconfitta di misura rimediata in gara-1 non c’è andata giù". Particolare il cammino dei nostri, partiti forte e sempre nelle prime due piazze, poi scesi al terzo posto e infine risaliti al secondo alla penultima giornata anche per "gentile concessione" di Rosignano. Un segno?

Gianluca Barni