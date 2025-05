Ultima sfida per Invicta Sol Caffè: obiettivo quarto posto contro Pontedera

Ultima fatica dell’anno per l’Invicta Sol Caffè. Oggi alle 18 si conclude la stagione regolare del girone D di serie B maschile, ed i ragazzi di coach Fabrizio Rolando saranno impegnati sul campo del Gruppo Lupi Pontedera. Grossetani che non hanno più niente da chiedere al campionato, se non la conquista del quarto posto (per la quale manca un punto). Ottima posizione in classifica per la formazione grossetana che con maggior continuità magari avrebbe potuto puntare ai playoff.

Alessandrini e compagni faranno visita al Pontedera che annovera fra le sue fila gli ex grossetani Pantalei e Galabinov. La squadra avversaria giocò un brutto scherzo all’andata, quando s’impose a sorpresa a Marina di Grosseto con il risultato di tre set a zero, ma l’Invicta di oggi non è la stessa di allora. Per quanto i grossetani non hanno più nulla da chiedere al torneo, venderanno cara la pelle. "All’andata perdemmo, e quel ko ci staccò dalle prime – dice Rolando –. Poi nel ritorno ci siamo trovati più freschi degli altri: in tre mesi abbiamo perso solo una partita. Vogliamo finire il campionato con una vittoria, ci manca un punto per arrivare quarti. Resta solo un po’ di rammarico se pensiamo al girone d’andata, per quello che poteva essere. Il gruppo è stato fantastico. Per me è stata una stagione leggera, i ragazzi sono migliorati mese dopo mese, e abbiamo regalato spettacolo al pubblico".