Ultimo test. Alle 17,30 il team di Petrella affronta Macerata al PalaParenti

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è chiamata all’ultimo test prima dell’inizio del campionato. I ragazzi di coach Petrella affronteranno, alle 17,30, al PalaParenti di Santa Croce, Macerata, prova generale prima dell’esordio di domenica prossima, in trasferta, contro Abba Pineto.

"La difficoltà maggiore è stata mettere in moto la macchina – ha spiegato il ds, Fabio Mechini –, perché unire due società, con tradizioni e modi di lavorare differenti non è stato semplice, ma grazie alla disponibilità di tutti siamo partiti. La squadra è nuova, ma i ragazzi che sono rimasti hanno fatto integrare velocemente chi è arrivato. Esordiremo a Pineto, contro una delle avversarie più toste del campionato. Mi auguro che anche gli altri ci vedano così, anche se abbiamo avuto il problema del palleggiatore. Simone Porro, purtroppo, si è dovuto fermare, non avendo superato le visite mediche. In questi giorni proveremo a tesserare Mikkel Hoff (25 anni, danese ndr) che è con noi da qualche giorno. Con il roster estivo l’obiettivo sarebbero stati certamente i play off per poi arrivare il più avanti possibile, magari come nelle ultime due stagioni alle finali. Spero possa essere confermato anche se, con Hoff, ci sarebbero problemi di incastro con gli stranieri che il coach dovrebbe gestire". "Siamo attesi da un campionato di un livello molto alto – ha aggiunto Mechini –, ogni anno l’asticella si alza. Ci sono otto-nove squadre che ambiscono ai play off, quattro-cinque di prima fascia, ogni partita sarà da affrontare con il coltello tra i denti. Il roster c’è, la volontà c’è, i ragazzi si sono allenati bene, lo staff è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio, adesso manca soltanto il sostegno dei tifosi, anche se non saremo a Siena costantemente come nelle altre stagioni". A.G.