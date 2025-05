Ultimo turno di serie B1, B2 e C di volley: Montesport e I’Giglio in trasferta decisive

Ultimo turno della stagione regolare per serie B1, B2 e C di volley, poi spazio a play-off e play-out. Partiamo dalla B1 femminile, dove oggi alle 18 la Montesport Montespertoli è impegnata nella difficile trasferta di Garlasco (Pv) contro il Volley 2001, terzo in classifica a quota 55. Le biancoblu valdelsane sono invece none con 32 punti, momentaneamente salve, ma inseguite ad una sola lunghezza di distanza dal San Giorgio e a tre dalla Canniccia (Lu), che si giocherebbero la salvezza ai play-out. Indispensabile quindi per le ragazze di coach Contrario cercare di fare punti.

Trasferta in B2 femminile anche per I’Giglio Castelfiorentino, che domani alle 18 sarà di scena a Figline Valdarno contro l’Unomaglia Valdarno. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza con il team di Buoncristiani che precede di un solo punto le rivali all’undicesimo posto (32 contro 31). Per mantenere la categoria senza passare dai play-out le biancorosse valdelsane dovranno fare bottino pieno e sperare nel ko dell’Albisola.

Scendiamo in serie C femminile (tutta in campo oggi alle 18) la capolista Timenet Empoli (71 punti) è di scena a Colle val d’Elsa contro la Ge Pietro Larghi, sesta a quota 46. Avendo due punti di vantaggio sulla seconda alle giallonere serve vincere, con qualsiasi risultato, per mantenere il primato ed essere quindi poi avvantaggiate nella griglia play-off. Gara esterna anche per la Pallavolo Fucecchio, che al Pala Wanny di Firenze sfiderà il Bisonte Company. Una sfida che sulla carta vede favorite proprio le bianconere fucecchiesi, forti del loro quinto posto e dei 36 punti di vantaggio (55 contro 19).

Al PalaBoccaccio l’Ap Certaldo riceve invece la Chiantibanca Cus Siena. Le certaldesi sono penultime con 9 punti, ma sebbene le rivali siano ottave con 41 punti hanno bisogno di vincere per scongiurare un eventuale sorpasso dell’Asp Montelupo, che costerebbe la retrocessione diretta. Montelupine, ultime a quota 7, che ospitano al Pala Bitossi la Valdarninsieme nona a quota 38.

In campo maschile stasera alle 21 il Jolly Fucecchio, ormai sicuro del terzo posto e quindi salvo, chiude la sua stagione ricevendo la Sales Firenze.