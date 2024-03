Un Campione per Amico. Le giovani speranze meneghine a lezione dai giocatori di serie A

Campioni e ragazzi insieme, per condividere una stessa bellissima passione, la pallavolo. Grazie alla quale è nata una splendida amicizia. E’ questo il senso di “Training For Future“, progetto sportivo e sociale che ha visto scendere sul parquet Allianz Milano e Csi Milano. Nei giorni scorsi è calato il sipario in allegria, con una festa che ha visto coinvolti tutti i protagonisti dell’iniziativa, gli stessi che da settembre fino al primo di marzo ogni venerdì sera si sono ritrovati alla Powervolley Academy in zona piazzale Lotto: da una parte una squadra partecipante ai campionati del Csi Milano, dall’altra un giocatore del sodalizio meneghino.

Ben 28 le società del Csi che hanno aderito al progetto, tutte presenti alla serata finale. Oltre 400 atleti, categoria Allieve, accompagnate da presidenti e allenatori, più i 14 campioni di Allianz Milano: tutti insieme si sono divertiti in un ultimo allenamento, con giochi e premiazioni. La festa è stata preceduta da un momento più istituzionale all’hospitality dell’Allianz Cloud con i vertici del Csi Milano e le autorità. Ha condotto la serata il presidente di Csi Milano e vicepresidente di Allianz Milano, Massimo Achini, il quale ha ricordato come in tempi complicati sia sempre una sfida da vincere assicurare lo sport a tanti giovani. "Lo sport è un’alleanza educativa – le parole di Achini mentre scorrevano le immagini di un video realizzato dal Csi per ricordare i momenti più divertenti degli allenamenti – E’ bello vedere campioni e giovani atleti che si prendono per mano".

Da un presidente all’altro, ha preso la parola Lucio Fusaro, numero uno di Allianz Milano e imprenditore di successo, una vita fra lavoro e sport dopo un’infanzia non semplice nel quartiere di Porta Genova a Milano. "Oggi il mio gruppo dà lavoro a 8mila persone – ha detto Fusaro – Quando devo presentare le mie società la prima slide è sempre questa, dice che io sono stato un giocatore di pallavolo, la seconda è che nella pallavolo non si vince mai da soli. L’esempio della mia filosofia ben si incarna in questi giganti, che si sono messi a disposizione ogni settimana per allenarsi con delle ragazzine. Non per firmare un autografo o fare una foto con loro, ma per andare con loro in palestra. Nel 1976 ho giocato in serie A a Milano, poi sono tornato per realizzare questo progetto". E ancora: "C’è un episodio che riguarda mia figlia e credo abbia un valore anche per Training for Future – ha aggiunto il patron della Powervolley –: quando abbiamo avuto Andrea Giani come allenatore, mia figlia Chiara mi ha fatto vedere una foto che aveva scattato con Giani quando aveva 15 anni. L’aveva conservata come qualcosa di prezioso. Credo che per queste ragazze l’incontro con i nostri giganti potrà essere un ricordo indelebile".

Chiosa finale di Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano: "Powervolley rappresenta per Milano una realtà unica per capacità di visione e voglia di comunicare valori positivi – le sue parole -. Il gemellaggio con Csi Milano è un chiaro esempio dell’attività di Powervolley. In questa stagione vi ho visto mettere un campo da volley in piazza Duomo ed essere protagonisti in tante iniziative, per questo vi ringrazio e ringrazio Banca Bpm (che ha confermato l’impegno per l’iniziativa) per il sostegno". Quindi tutti all’Academy per la festa, la premiazione degli atleti di SuperLega, i contest tra le società, in quello che Massimo Achini ha definito uno “spazio magico".

Giulio Mola