Un derby stellare. Milano aspetta Monza. Recine: "Clima bollente siamo noi quelli sfavoriti»

Dopo un anno in Giappone, dove ha messo alla prova se stesso, tra lingua ed esperienza di vita, Francesco Recine è approdato all’Allianz Milano. Il club, reduce dalla sconfitta contro la Rana Verona, punta a “resettare“ tutto in vista del derby di domani con Monza. Il figlio d’arte di Stefano e Beatrice Bigiarini è resta comunque positivo.

Rammarico per l’ultimo ko? "Abbiamo iniziato bene e ci hanno regalato molto nel primo set. Siamo arrivati per primi a 20, poi nei momenti importanti abbiamo sbagliato, subendo break consecutivi. Nel terzo non siamo praticamente scesi in campo, mi sono arrabbiato".

Su cosa dovete lavorare? Avete diversi infortuni… "Perdere il palleggiatore titolare ci ha dato fastidio: prima del campionato stavamo giocando un’ottima pallavolo. Non è un alibi ma un punto a sfavore. A tratti giochiamo bene ma è presto. Ci stiamo allenando in pochi, giovedì pure un centrale ha avuto problemi (Masulovic, ndc) e ci manca Rotty. Stiamo reagendo, perdere non è un buon segnale, ma sono fiducioso".

Domani avete il derby… "È il primo per me, vediamo come sarà l’ambiente. Monza è stata data, all’inizio, come squadra da bassa classifica, ma gioca bene. Siamo noi sfavoriti. È una partita importante per la testa: vincerla porterebbe punti fondamentali. Giocando ogni tre giorni dobbiamo imparare a mettere da parte sconfitte e vittorie".

Che clima si aspetta? "Per me è un palazzetto del cuore: ho esordito con la Nazionale quando è stato inaugurato il Cloud. È uno dei campi più belli. Spero ci sia tanta gente: i tifosi della curva sono fantastici".

Milano è una squadra giovane, com’è essere veterano? "È strano, sono sempre stato il più giovane ovunque fossi. Insieme ad altri ho più esperienza, ma è bello avere qualcuno su cui contare".

C’è coach Piazza, che impressione le sta facendo? "Ho sempre sperato di farmi allenare da lui, vive il volley in maniera intensa: dedica se stesso come faccio io. Abbiamo stretto un bel rapporto sia di fiducia che “amicizia“. Sono nelle sue mani, sicuro che migliorerò. Ho la fortuna di giocare tutte le partite, nelle difficoltà devo uscirne da solo: lo sa e aiuta".

Gli obiettivi del club? "Dobbiamo recuperare ed è complesso. Se dovessimo raggiungere le semifinali di Coppa Italia, ottenere una buona posizione per i play-off, arrivare in fondo a quelli e alla Challenge, sarebbe un anno incredibile".

È a Milano per riconquistare l’azzurro, come si fa? Che effetto le ha fatto vedere i suoi compagni diventare campioni? "So ciò che hanno provato, sono stato felice. Se lo meritavano loro e il movimento. L’azzurro è un tasto dolente: è un punto di domanda, ci provo e non ho rimpianti ma non faccio io le scelte. Essere stato lasciato a casa per le Olimpiadi non è stato bello… ma ho ancora tante opportunità".

Lei è figlio d’arte, che rapporto ha con mamma e papà? "Con lui è più bastone che carota. Entrambi hanno giocato, vedono spesso cosa va male. Da un lato è positivo, dall’altro rischia di demoralizzare. Sono orgoglioso di loro. Quando mio padre era direttore sportivo si divideva tra il lavoro e il tifo: cerco sempre di renderlo orgoglioso e sono contento quando mi guarda. Lui mi aiuta più a livello tecnico, mia mamma a livello caratteriale visto che era palleggiatrice, un ruolo in cui il carattere è tutto".

Dell’anno in Giappone cosa l’ha colpita? "Una cultura e stile di vita opposto, sono stato bene. Ho studiato la lingua, conosciuto persone fuori dal volley, ho visto posti stupendi. Ho vissuto da solo, scoprendo aspetti nuovi di me. La lingua è difficile: sopravvivevo, ora scambio qualche battuta con Otsuka, mio compagno di stanza".