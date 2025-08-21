Un ex azzurro alla Npsg

La campagna di rafforzamento della Npsg Trading Logistic ha preso il via con l’ingaggio di Aimone Alletti, schiacciatore determinato a fare la differenza in Serie B. Diciannove campionati di Serie A, di cui 14 in A1/Superlega e 5 in A2, 475 gare ed oltre 2500 punti messi a segno, sono i numeri che segnano contraddistinguono la sua prestigiosa carriera, ulteriormente impreziosita da 4 presenze in nazionale e dalla vittoria nel 2021 del campionato di Serie A2 con la Prisma Taranto, dove ha militato nelle ultime cinque stagioni. Nato a Codogno (Lodi) nel 1988 e alto 207 cm, rappresenta una delle figure pallavolistiche più carismatiche approdate nel Golfo dei Poeti. Nella scelta di vestire i colori biancoazzurri ha pesato la sua considerazione sulla città, scelta come luogo in cui vivere definitivamente con la propria famiglia. Leila Bottaini, a sua volta pallavolista di ottimo livello, e le loro due bimbe sono state l’ago della bilancia che ha finito per incidere sulla decisione finale, nonostante avesse tante importanti offerte da realtà di Superlega ed A2. Oltre a Taranto anche Milano, Verona, Piacenza, Perugia e Cuneo sono le piazze che hanno Alletti visto protagonista in A1/Superlega, mentre in A2 ha difeso i colori di Segrate e Crema, lasciando ovunque il segno per valore e serietà. Di Pinto, Piazza, Grbic, Giuliani, Kovac e Monti sono alcuni degli allenatori che hanno lavorato con lui e che spesso lo hanno voluto, dopo averlo conosciuto, nelle nuove società dove andavano a lavorare, dimostrando una grande fiducia nelle sue qualità. Alletti li ha sempre ripagati alla grande, disputando campionati di altissimo livello.

Con il suo arrivo il club ha deciso di darsi la possibilità di crescere ulteriormente non solo sul rettangolo di gioco, ma anche e soprattutto fuori dal campo, sfruttando la sua enorme esperienza e le sue tante conoscenze che saranno molto utili per orientare al meglio le scelte programmatiche. "Anche in palestra il suo aiuto, non solo tecnico, con i giovani potrebbe essere determinate" dicono dal club. Nel frattempo è stato confermato il libero Samuele Borello con il compito di garantire solidità ai fondamentali di seconda linea. La sua dedizione, la sua serietà ed i suoi miglioramenti gli sono valsi una grande considerazione non solo da parte dei dirigenti, ma anche da parte dello staff tecnico, coach Parisi in primis, e dei propri compagni di squadra.

Ilaria Gallione