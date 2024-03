Un fine settimana sotto rete per la 4 Torri. Festeggiano i team dei coach Piva e Bissacco

Fine settimana impegnativo quello appena passato per gli amanti del volley di casa nostra, con la 4 Torri Pallavolo Ferrara che ha visto scendere in campo 4 dei propri team in 3 match tutti giocati in casa. La prima formazione a posizionarsi sotto rete è stata la Serie C guidata da coach Giovanni Piva, che alla Palestra Bonati ha giocato contro la Emilbronzo 2000 Castelnuovo. Il team ferrarese è riuscito a portare a casa la vittoria al tie break dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Il primo set è partito sottotono per i ferraresi, che si sono immediatamente fatti scavalcare dai modenesi terminando sul 13-25. Anche il secondo parziale ha seguito la stessa linea, portando la squadra ospite in vantaggio per 0-2 sul punteggio di 16-25. È dal terzo set che i ragazzi di Piva hanno ripreso in mano le redini dell’incontro dimostrando la propria grinta e voglia di vittoria, riportandosi così al pareggio coi parziali di 25-22 e 25-17. Il quinto ed ultimo set ha portato in luce una squadra di grande livello, con gli atleti estensi che hanno chiuso il match sul 15-4. La vittoria di sabato servirà ai ragazzi per scendere in campo sabato 9 marzo alle 20.45 in trasferta contro la Pallavolo Bologna A. Domenica mattina è stato invece il turno del derby in casa Salvi Vivai, che si è giocato alle 14.45 al palasport. La Salvi Vivai di coach Menini e la Vivai Salvi Arancione dei coach Bissacco-Marani, entrambe formazioni del Consorzio 4 Torri Pallavolo Ferrara, si sono giocate le qualificazioni alla fase regionale del campionato provinciale di under 18. Il palasport ha visto trionfare la Vivai Salvi Arancione, che si qualifica alla fase regionale del campionato Under 18.