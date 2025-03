Una grande Valsa sbanca Milano. Ai playoff l’avversaria sarà Perugia

di Alessandro TrebbiMILANOUna Valsa Group che gioca ‘da grande’, convinta e consapevole, quella che sbanca Milano con un 3-0 ancora più netto di quanto non dicano i parziali, garantendosi il settimo posto già coi primi due parziali e rimontando con vigore il terzo, con un atteggiamento decisamente coraggioso e tante soluzioni nuove. Ai playoff l’avversaria sarà Perugia, scalata al secondo posto per aver perso il terzo set con Piacenza mentre Trento sbancava 3-0 il campo di Padova. Oggi però poco importa per una sfidante che Modena non poteva comunque scegliersi, in un’ultima giornata frenetica che ha anche sancito la salvezza in extremis di Monza. Giuliani, per scelta e per necessità fisiche, ha schierato in campo Ikhbayri titolare per tutta la partita, traendo dal libico quella sana dose di inconsapevolezza tra battute tirate a tutto braccio e colpi a occhi chiusi, ma soprattutto sfruttando la freschezza di Buchegger in doppi cambi sempre positivi nei finali di set, con Nicolas Uriarte già gettato nella mischia per fargli prendere confidenza coi compagni e Gollini titolare (prestazione ottima) per un problema al piede accorso a Federici. Ancora out Sanguinetti, Pardo Mati ha confermato di poter essere il giocatore su cui puntare forte nel futuro, mentre Gutierrez si è limitato all’ordinaria amministrazione in un match nel quale la Valsa Group ha servito benissimo, annichilendo la ricezione di Milano che infatti ha dovuto cambiare tutti gli schiacciatori per provare a fare gara pari. In mezzo, anzi alla fine, anche il saluto a Matteo Piano, che si ritirerà a fine stagione e che si è dichiarato "felice di aver messo insieme Modena e Milano".

La partita. Giocano Mati e a sorpresa Ikhbayri come opposto e Gollini come libero, Piazza invece mantiene la sua formazione titolare, quindi Piano, pur nel giorno del saluto ufficiale, si siede inizialmente in panchina. Inizia più forte la Valsa Group, trascinata dalle bordate del libico. Sul 20-22 dentro Buchegger e soprattutto Uriarte. Chiude proprio l’austriaco sul 22-25. Il muro di De Cecco su Kaziyski vale il 4-7 in apertura di secondo, il secondo ace di Mati dice 8-13, la slash di Ikhbayri 9-15, il tocco di De Cecco 11-17. Milano rimonta fino al -1 (21-22). I gialloblù reggono l’urto e chiudono 23-25 ancora con Buchegger subentrato. Dopo un inizio equilibrato Milano avanza 19-15 nel terzo, ma sul turno di Davyskiba i gialloblù tornano a -1 e poi pareggiano con Anzani e Uriarte al palleggio. Buchegger segna il 20-21. Buchegger segna anche il 22-22 e propizia il rigore del 22-23 prima che Modena festeggi i tre punti sull’attacco out di Ferre Reggers.