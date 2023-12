Una vittoria sofferta. Invicta, tre punti difficili

Ancora tre punti per l’Invicta che vince 3-1 in casa contro New Volley Sansepolcro nella decima giornata del campionato di B maschile: 25-21, 20-25, 25-20, 25-21, questi i parziali che hanno portato al successo la formazione di coach Fabrizio Rolando.

L’incontro sulla carta era agevole per i grossetani visto come Sansepolcro naviga in cattive acque di classifica, ma la gara è stata combattuta al cospetto di una Sansepolcro mai domo e che ha avuto la sfortuna in questa stagione di essere inserita in un girone veramente di alto livello.

"Portiamo a casa i tre punti, il gioco non è stato spumeggiante. Abbiamo avuto due infortuni nei centrali, Ielasi (contrattura alla schiena) e De Matteis (costola). Chi è entrato ha fatto comunque quanto era necessario per condurre in porto la gara – dice Fabrizio Rolando –. Ma abbiamo vissuto la partita con ansia. Non siamo mai riusciti a metterli sotto, non siamo mai riusciti ad indirizzarla. Loro ci hanno creduto fino alla fine. In settimana mi ero permesso di dire che Sansepolcro è una buona squadra, ma ha trovato un girone davvero difficile e salvarsi sarà difficile".

Invicta adesso terza in solitaria nel girone F con 23 punti dietro a Toscana Garden Arno (30 punti) e Tuscania (27). "C’è tanto equilibrio nel girone – dice Rolando –. L’unica costante sono le prime due".