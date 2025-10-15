Under 16. Tre arancionere in azzurro, convocate allo stage di Milano

Soddisfazione per il settore giovanile targato Cbf Balducci Paoloni per le convocazioni di Sofia Acciarri, Alessia Capodacqua e Serena Frenquelli allo stage di qualificazione nazionale femminile organizzato dalla Federazione Pallavolo. Le tre atlete, tutte in forza alla Under 16 arancionera, prenderanno parte allo stage che si terrà da domenica a martedì al Centro Pavesi Fipav di Milano, sotto la guida del direttore tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli e del suo staff federale. Si tratta di un riconoscimento importante per le tre giovani, che avranno così l’occasione di vivere un’esperienza formativa di altissimo livello, confrontandosi con le migliori coetanee italiane e con lo staff tecnico delle Nazionali giovanili. "È motivo di orgoglio – dice Nicola Bacaloni, direttore tecnico del settore giovanile arancionero – leggere nell’elenco della selezione nazionale il nome di tre atlete della nostra Under 16 insieme con ragazze provenienti da grandi Club giovanili come Conegliano, Novara, Casal de Pazzi".