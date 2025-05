UniTrento Volley trionfa a Ferrara: quinta sconfitta consecutiva per 4 Torri Volley

4 torri volley

1

unittrento

3

Parziali: 27-25, 23-25, 17-25, 26-28

L’UniTrento Volley sbanca il palasport di Ferrara aggravando la crisi della 4 Torri Volley. Per i granata quella rimediata in piazzale Atleti Azzurri d’Italia è la quinta sconfitta di fila nel girone B del campionato di serie B dopo quelle contro Casalserugo, Massanzago, Trebaseleghe e Bassano. Peraltro tutti ko pesanti, senza nemmeno arrivare al tie break e quindi senza punti all’attivo. Nulla da fare nemmeno contro l’UniTrento Volley per la squadra di De Marco, che illude i tifosi di casa aggiudicandosi il primo set per poi soccombere in maniera più o meno netta negli altri parziali fino al definitivo 1-3. Molto bello il primo set, giocato punto a punto fino al muro decisivo di Rossatti per il 27-25.

Grande entusiasmo in casa 4 Torri Volley, che rimonta nel secondo parziale dopo lo svantaggio iniziale dando la sensazione di poter dare continuità al set precedente.

Invece sul 23-23 sono gli ospiti a fare la differenza, con murata sulla schiacciata di Cascio che indirizza il resto del match (23-25). Già, perché la sconfitta nel braccio di ferro del secondo parziale è una mazzata per i padroni di casa, che nel terzo set perdono subito contatto e poi cedono di schianto (17-25). La 4 Torri Volley reagisce nel quarto set, con l’obiettivo di giocarsela e portare il match al tie break. I granata sfoderano gli attributi annullando diversi match agli ospiti, ma alla fine è l’UniTrento Volley a spuntarla (26-28) riservando l’ennesima amarezza al pubblico di fede granata.

Il campionato di serie B della squadra di De Marco si chiuderà sabato prossimo alle 20 ad Arco (provincia di Trento) sul campo della Troticoltura Armanini C9. Una gara da provare a vincere per chiudere in maniera positiva un torneo deludente.