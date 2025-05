UPC Camaiore supera Villa d'Oro nei playoff A3: Andreoli brilla con 30 punti

UPC Camaiore 3villa d’oro 2(25/15 14/25 20/25 25/21 15/10)

UPC SDH CAMAIORE VOLLEY: Rau 15, Paoletti 27, Poli I. 7, salvadori 6, Giovannetti 3, Mellano 13, De Muro (L1), Dal Pino, Riccò, Garibaldi, n.e. Poli G., Pucci, Galimberti, Farfai (L2); all.: Francesconi.

NATIONAL VILLA D’ORO: Mocelli 13, Maggi 5, Andreoli 30, Dombrovski 12, Canossa 8, Ghelfi5, Plessi (L1), Benincasa, Ferrari, Martinelli, Leonelli (L2), n.e. Amaranti, Rossi, Akrabia; all.: Mescoli.

Arbitri: Pinto Sonia - Minelli.

Note: Durata set 23’ 24’ 28’ 28’ 16’ per un totale di 119’. Camaiore 71 su 99 (B.S. 10, Vinc. 2, Muri 17, E.P. 16), National 71 su 97 (B.S. 17, Vinc, 7, Muro 11, E.P. 11).

Si illude la National Villa d’Oro, ma il match d’andata dei playoff per un posto in A3 va al più continuo Camaiore, capace di uscire da un momento di grave crisi a cavallo della metà gara, per approfittare del calo della formazione rossonera, a cui non è bastato un Andreoli stratosferico, autore di 30 punti. Dopo un primo set non giocato, la National sembrava aver preso le misure dei toscani, che faticavano a passare, ma i ragazzi di Mescoli non sono stati capaci di dare il colpo del ko agli avversari, finendo per soffrire a muro, e farsi impallinare.

Bilancio tutto sommato molto positivo, per le due squadre modenesi impegnate nelle prime Finali Nazionali giovanili, che si sono concluse ieri rispettivamente a Vibo Valentia, l’attesissima Under 18 femminile, ed a Termoli (CB) per quello che riguarda l’Under 19 maschile. In questo torneo la squadra del Modena Volley, allenata da Tomasini, ha chiuso con un buon quinto posto, non scevro da qualche rimpianto, visto che la squadra ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutte, ed è stata eliminata nei quarti di finale dal Vero Volley Monza, che poi si è aggiudicata lo scudetto: nella finale per il quinto posto, i giovani gialloblù hanno battuto nettamente il Kioene Padova per 3-0 (25/18 25/21 25/23).

Meglio ancora è andata alla Moma Anderlini Under 18, arrivata fino alla finalissima per l’assegnazione dello scudetto: di fronte le ragazze di Roberta Maioli si sono trovate il Cortina Express Imoco S.Donà, la squadra giovanile dell’Imoco Conegliano vincitore di tutto, e proprio come le sorelle maggiore ha dominato la gara, vincendo 3-0 (25/19 25/22 25/19) una gara che comunque la Moma ha affrontato con coraggio e determinazione. A parziale consolazione, ed a conferma della bontà della squadra modenese, sono arrivati due premi individuali, a Stella Cornelli come miglior libero, ed ad Asia Spaziano come miglior palleggiatrice.

Riccardo Cavazzoni