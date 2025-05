Upc Sdh, ai playoff c’è Villadoro. Ecco il percorso per il grande salto

VOLLEY

La vittoria per 3-0 contro Scandiano nell’ultima giornata del girone D ha permesso all’Upc Sdh di congedarsi dalla stagione regolare con un ultimo ruggito. Non c’è tempo, però, per tirare il fiato: già da questo fine settimana, prende il via il percorso dei playoff. Che per l’Upc Sdh prevede tre scogli da superare, con vista sulla promozione in serie A3. I camaioresi hanno chiuso il girone al primo posto a braccetto con Santa Croce: il quoziente set, però, premia i Lupi che dunque accedono alla prima fase dei playoff, con uno scontro diretto che potrebbe portare subito alla promozione.

L’Upc Sdh, invece, viene immessa nella seconda fase, che si disputa su due partite: l’andata è in programma questo fine settimana, il ritorno tra sabato e domenica prossimi. I camaioresi, secondi del girone D, incrociano le armi con la seconda classificata del girone C, il Villadoro di Modena. In caso di vittoria, l’Upc Sdh entrerebbe nella terza fase, con un ulteriore doppio confronto (andata il 27-28 maggio, ritorno fra 31 maggio e 1° giugno), stavolta contro la perdente della sfida diretta tra la prima del girone C (Mirandola) e la prima del girone D (la grande rivale di stagione Santa Croce). Qualora anche questo scoglio venisse superato, ecco la fase quattro (andata il 3-4 giugno; ritorno il 7-8) contro la vincente dell’analogo percorso tra gironi A e B. Un passo alla volta.