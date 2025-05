Upc Sdh e Vp Canniccia, è la notte dei verdetti. Rotta per il paradiso... e per evitare l’inferno

È il giorno dei verdetti nei campionati di serie B maschile e B1 femminile. I diversi obiettivi delle versiliesi – da una parte regalarsi la gioia di vincere il girone; dall’altra centrare l’impresa di restare in categoria – hanno un unico, indispensabile filo conduttore: la vittoria.

Serie B. Dopo aver staccato con un turno d’anticipo il pass per i playoff, l’Upc Sdh oggi si gioca la vittoria del girone D. Non si tratta solo della ciliegina da piazzare sulla torta di una stagione comunque positiva: arrivare primi invece che secondi nella corsa a due con Santa Croce significa affrontare una strada molto meno ostica – e con qualche paracadute in più – per la promozione in serie A3. Le prime classificate degli 8 gironi infatti si affronteranno in una prima fase che assegnerà 4 biglietti di sola andata per la serie superiore; le 4 perdenti, invece, torneranno in campo dopo la scrematura delle seconde classificate per dividersi gli altri 2 posti liberi. Intanto, però, c’è da pensare alla sfida odierna: al PalaCamaiore, oggi alle 18 l’Upc Sdh ospita Scandiano (arbitrano De Martini e Pulcini) mentre, in contemporanea, Santa Croce ospiterà Firenze per un finale di stagione al cardiopalma.

Serie B1. E sarà thriller pure l’epilogo della stagione regolare del Vp Canniccia. Le versiliesi, al momento, occupano il quartultimo posto del girone B. Ed è un posto che scotta. San Giorgio, quintultima, è due punti più in alto e oggi ospita il Crema fanalino di coda. Il Vp Canniccia, invece, va a Modena con l’obiettivo dei 3 punti: contro il Moma Anderlini si parte alle 18 – tutti i match si svolgono in contemporanea – al PalaAnderlini (arbitrano Rapparini e Pentassuglia).

Serie C. Si chiude oggi alle 18 anche il girone B del massimo campionato regionale: nella 30ª giornata l’Oasilido va a far visita ad Agliana: alle Capitini, oggi alle 18 la squadra di Francesconi incrocia le armi con l’Aglianese (arbitro Cardini).