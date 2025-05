Upc Sdh pronta per i playoff: sfida decisiva contro Villadoro per la promozione in serie A3

Archiviato il lungo cammino della stagione regolare, chiusa al secondo posto nel girone D soltanto per il quoziente set favorevole ai Lupi Santa Croce, l’Upc Sdh si prepara ad affrontare i playoff per la promozione in serie A3. Breve recap: per raggiungere il prestigioso traguardo, dal momento che si approccia ai playoff come seconda classificata, la formazione camaiorese dovrà superare tre fasi con partite di andata e ritorno.

Il primo ostacolo sul cammino dell’Upc Sdh è Villadoro, seconda classificata del girone C. I modenesi hanno chiuso la stagione regolare con 68 punti e un ’record’ identico a quello degli avversari camaioresi: 23 vittorie e 5 sconfitte (che però hanno fruttato un punto in più rispetto all’Upc Sdh, che ha chiuso a 67). La sfida d’andata è in programma domani alle 18 e la squadra di Francesconi l’affronterà il casa. Attenzione: non si gioca al PalaCamaiore ma alle Gaber di Lido di Camaiore, sotto la direzione di Pinto e Minelli. La sfida di ritorno, invece, è in programma sabato 24 alle ’Marconi’ di Modena.

Per meglio orientarci nella griglia dei playoff, ecco il tabellone delle sfide che interessano da vicino l’Upc Sdh. La Fase-1, in cui si affrontano le prime classificate degli 8 gironi, qualifica 4 squadre. Nel raggruppamento di cui fa parte l’Upc Sdh, i match sono Limbiate-Trebaseleghe e Lupi Santa Croce-Mirandola. Due passano direttamente in serie A3, due vengono risucchiate nelle fasi successive dei playoff. La vincente tra Upc Sdh e Villadoro affronterà in Fase-3 la perdente tra Santa Croce e Mirandola. Parallelamente, il percorso della Fase-2 prevede lo scontro tra Garlasco (seconda del girone A) e Monselice (seconda del girone B); chi passa, se la vedrà con la perdente tra Limbiate e Trebaseleghe. La scrematura della Fase-3 taglierà fuori altre due formazioni, e la Fase-4, decisiva, vedrà affrontarsi le due vincenti per staccare l’unico biglietto disponibile per l’ascesa in A3.