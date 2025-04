Us Volley '79 celebra la storica promozione in Serie C con 22 vittorie

Giulio Badino, diesse dell’Us Volley ’79, si gode il grande risultato della promozione in C per la prima volta nella storia del club. Un balzo nella serie maggiore della pallavolo femminile, ingioiellato dalla gemma di terminare il campionato con sole vittorie: 22 su altrettanti incontri. "Partiamo dal presupposto che è stata un’annata difficile – afferma Badino – Alla seconda partita di Coppa abbiamo perso il capitano Erika Alessandrini, nonché uno degli opposti più forti del torneo e di quelli regionali. Non ci siamo dati per vinti, ma ci siamo rimboccati le maniche e su questo devo ringraziare il presidente Domenico Fornari e il dg Luca Fornari. Abbiamo trovato una sostituta che nel corso dell’anno è sempre cresciuta nonostante non avesse fatto la preparazione, devo ringraziare Ilaria Crescini che si è messa a disposizione facendo enormi sacrifici. Dopo questo c’è stato l’abbandono di un’altra ragazza, per problemi personali, ma le giocatrici sono state encomiabili: non hanno mollato mai un centimetro nonostante tutte le difficoltà che hanno incontrato tra cui l’infortunio di Sofia Bartolacci, che è stata fuori due mesi, e l’assenza di Benedetta Cingolani, che è venuta per darci una mano, da novembre a gennaio. Ringrazio infinitamente coach Faini che, nonostante fosse alla prima stagione intera da primo allenatore, è riuscito a creare la giusta alchimia: si è messo a disposizione e si è messo anche in discussione, cosa che non è sempre facile trovare negli allenatori".

Andrea Scoppa