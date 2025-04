Us Volley '79 di Civitanova promossa in Serie C dopo una stagione perfetta

La pallavolo civitanovese torna dove conta. L’Us Volley ‘79 è in festa, promossa per la prima volta in serie C dopo una stagione da favola, conclusa con la 22ª vittoria su altrettante partite disputate! Destino ha voluto che per la gara che poteva essere decisiva, avversaria fosse proprio la Nuova Riviera Volley, la diretta antagonista per il primo posto. Alle ragazze di coach Faini bastavano due set per la matematica promozione ma il gruppo rossoblù non si è accontentato e ha centrato un superlativo 3-0 (25-23, 25-21, 25-23). Complimenti a Faini che alla prima stagione intera in panchina da capo allenatore ha saputo condurre le ragazze al grande traguardo, oltretutto nonostante la grave perdita ad inizio stagione dell’opposto Alessandrini per un grave infortunio. Complimenti anche a tutta la società guidata dal presidente Domenico Fornari, dal direttore generale Luca Fornari e dal direttore sportivo Giulio Badino. Da quando la Sacrata aveva rinunciato alla Prima squadra, nel 2017 (in quel caso militando in B2 nazionale), la città di Civitanova non aveva più espresso un team di volley ad alti livelli. La serie C è la massima categoria regionale. La rosa dell’Us Volley ‘79: palleggiatrici Dalia Antonelli e Maria Sole Corallini; opposte Erika Alessandrini e Sofia De Santis; schiacciatrici Sofia Bartolacci, Benedetta Cingolani, Ilaria Crescini, Sofia Napolitano, Giada Pulcini e Laura Scoppa; centrali Linda Cittarello, Alice Pezzola e Vittoria Prontera; libero Viola Borsella ed Emma Fermani. Coach Alessandro Faini, vice Sara Isolani.

Andrea Scoppa