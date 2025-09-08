Valentina Gottardi non si ferma più. Festa scudetto insieme a Reka Orsi

Una Valentina Gottardi che conferma il momento d’oro quella che a Bellaria Igea Marina ha nei fatti dominato il Campionato Italiano Assoluto, giocato a soltanto una settimana dal primo successo di peso a livello internazionale, quello nell’Elite 16 di Amburgo.

In coppia sempre con Reka Orsi Toth, la beniamina dei tifosi azzurri e modenesi, cresciuta nella scuola di Pallavolo Anderlini come tante atlete che si sono affermate in questa lunga estate tra pallavolo e beach volley, non ha di fatto incontrato ostacoli lungo il suo cammino. La finalissima è stata dominata per 2-0 (21-17 21-15) contro il duo Frasca-Gradini, dopo un percorso perfetto per le ragazze di Caterina De Marinis, partite dalle qualifiche di venerdì 5 settembre.

Il duo federale, infatti, in questa finale romagnola, ha collezionato solo vittorie. 2-0 (21-9, 21-5) su Rastelli/Tamagnone in qualifica, 2-0 (21-10, 21-15) a Bertozzi/Mazzotti e 2-0 (21-12, 21-11) su Sanguigni/Balducci nella pool; 2-1 (21-14, 17-21, 16-14) a Mattavelli/Tega ai quarti di finale; 2-0 (21-9, 21-17) a Barboni/Cicola in semifinale e appunto il 2-0 conclusivo su Gradini/Frasca. La Gottardi è stata anche premiata MVP della manifestazione, solidissima in tutti i fondamentali e, rispetto alle rivali, devastante in attacco e a muro. "Questo scudetto era uno degli obiettivi stagionali – ha dichiarato la campionessa modenese dopo la premiazione –. Siamo molto orgogliose di quello che stiamo facendo in questo periodo e della nostra crescita. Ringraziamo il pubblico per il tanto affetto dimostrato, ci fa davvero piacere dopo il successo di Amburgo".

Non è andata altrettanto bene a Samuele Cottafava, che dopo un’estate tribolata e nei fatti rovinata da un infortunio agli addominali ha perso prima delle semifinali la possibilità di giocarsi una medaglia. Assieme al compagno Gianluca Dal Corso ha ceduto in un match complicatissimo e davvero intenso nei quarti di finale contro la coppia composta da Ranghieri e Alfieri col punteggio di 1-2 (19-21 21-18 13-15). Ranghieri e Alfieri che poi si sono laureati campioni d’Italia. Conclusa la parentesi degli Assoluti, tutto è pronto per le ultime tappe del World Tour prima che sia Cottafava che soprattutto Gottardi si tuffino a novembre sulla sabbia di Adelaide, in Australia, per un Mondiale ricco di promesse per il duo azzurro.